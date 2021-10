El legendario Takao Saito falleció el mes pasado, a los 84 años, víctima de un cáncer de páncreas.

Nacido el 3 de Noviembre de 1936, Saito fue el típico exponente de la segunda generación del comic japonés moderno, es decir, uno de los miles de pibes que descubrieron en la adolescencia los mangas de Osamu Tezuka y dijeron ”yo también quiero hacer esto”. Saito además fue un gran consumidor de literatura y cine anglosajones, fanático de las historias de aventura, misterio y espionaje que llegaban de EEUU y el Reino Unido.

Con sólo 19 años, Saito debutó profesionalmente con el manga «Kuuki danshaku» (Baron Air), y en 1958 desembarcó en Tokyo, en ese momento de efervescencia, en el que daba sus últimos estertores el sistema de los mangas de alquiler de bajísimas tiradas y empezaba a vislumbrarse el surgimiento de las revistas, con tirajes masivos y estrategias de marketing que consistían en segmentar al público para llegar a cada franja etárea con un producto distinto. Saito armó una tribu de jóvenes rebeldes que se resistían a la idea de clonar hasta el infinito los mangas que creaba Tezuka pensando (en una de esas) en chicos de 11-12 años, y se plantaron en la vereda de enfrente del mítico creador de AstroBoy. Era la hora del gekiga (”imagen dramática”), que es como se denominó a este nuevo tipo de manga, sin humor y sin elementos fantásticos. Una denominación bastante vaga, en la que podían incluirse mangas de samurais, de espías, de relatos cotidianos más atravesados por la realidad social, de romances no tan edulcorados, de crimen urbano, etc. Ese tramo final de los años ´50

Yoshihiro Tatsumi, Takao Saito y Matsumoto Masahiko fueron algo así como los ”padres fundadores” del gekiga, los que lideraron esta corriente y produjeron los títulos más exitosos en este período de auge que va a dar como resultado la aparición, en 1964, de la seminal revista Garo.

Para 1964, Saito ya tenía una empresa con un montón de autores que trabajaban bajo su dirección (Saito Production, apodada por los colegas ”la fábrica de gekiga”) y de la que salían todas las semanas una bestialidad de páginas para todas las editoriales que publicaban gekiga. En ese año, el maestro produjo Devil King y empezó la famosa 007 Series, mangas basados en las aventuras de James Bond, que se producirían en Japón hasta 1967. En el ’67 también lanzaría Muyonosuke, un manga histórico que impactó fuertemente por su crudeza y su violencia. Y así llegamos a 1968, cuando en las páginas de la revista Big Comic (de Shogakukan), el maestro presenta a su personaje más popular: Golgo 13, acerca del cual ya se ha escrito muchísimo. Golgo 13 es el manga que lleva la mayor cantidad de tomos recopilatorios, y el segundo más vendido de la historia, solo superado por One Piece. Se supone que en sus distintas ediciones Golgo 13 lleva vendidos más de 300 millones de ejemplares.

Obviamente, la muerte de Saito no es óbice para que se deje de publicar, porque el ejército de asistentes entrenados por el maestro saben perfectamente cómo seguir generando aventuras del mercenario infalible y amoral, hasta el infinito y más allá. Saito estaba al frente de un equipo de unos 15 mangakas, más unos siete u ocho guionistas ”externos” a los que Saito Production les compra ideas para los mangas. En algunos mangas, Saito apenas entintaba las cabezas de los personajes, y delegaba absolutamente todo lo demás, lo cual le valió muchísimas críticas dentro del ambiente artístico. Por el otro lado, todos sus colaboradores siempre hablaron maravillas de él, y de lo bien que los adiestraba para trabajar en equipo, para adaptarse a los cronogramas de entregas (que en Japón son sumamente estrictos) y para que cada uno se especializara en áreas en las que realmente podía brillar y destacarse.

Gracias al éxito de Golgo 13, en 1974 nació Leed Publishing, un sello creado por el propio Saito que lanzó libros y revistas de manga, con creaciones del autor y de sus muchos empleados. Leed Publishing además le sirvió a Saito para negociar la publicación de sus obras fuera de Japón sin intermediarios, y en este sentido fue un pionero absoluto. Además de ganar muchísimos premios, Saito inventó premios nuevos: en 2017 la Fundación Cultural Saito Takao Gekiga estableció los premios Saito Takao Award, en los que se galardona a mejor artista, mejor guionista y mejor editor/ departamento editorial, y los premios entregados se denominan «Golgo 13 Trophy».

Lamentablemente, fuera de algunos episodios puntuales de Golgo 13, es muy poca la obra de Saito publicada fuera de Japón, de modo que pudimos leerlo con cuentagotas. Breakdown (1995), por ejemplo, tuvo edición española, al igual que Survival, su otra incursión el género de ”Japón destruido por un cataclismo”, realizada entre 1976 y 1978. Pero nos falta un montón. Otras obras importantes del maestro fueron Kage Gari (una de ninjas, de 1969), Barom-1 (1970), la adaptación al manga de Japan Sinks (1970), Master Thief Sugar (1972), Hawking (1974), Doll: The Hotel Detective (1980), Kumotori Zanpei (1983–1988, en la que retoma la temática de los ninjas), la adaptación al manga de Onihei Hankachō (iniciada en 1993 y continuada hasta la actualidad), la adaptación al manga de Professional Swordsmen of the Edo Era (1998–1999) y Shikake Jin Fujieda Baian (2002–2016), un drama histórico basado en relatos de Shotaro Ikenami, al que Saito consideraba su mejor trabajo.

De la factoría de Takao Saito han salido toneladas de páginas por descubrir en Occidente, en varios géneros vinculados a la aventura, siempre con esa impronta recia, de un realismo descarnado, una violencia para nada edulcorada, y unas situaciones extremas que nos llevan a replantearnos un montón de cosas que damos por resueltas en nuestras vidas cotidianas. No hace falta ser fan del gekiga, ni del manga en general, para admirar la obra del inmenso Takao Saito. Alcanza con ser fan de la narrativa gráfica, así, en general, para caer en las redes de este inagotable creador de historias y personajes memorables.

