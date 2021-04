Teen Titans (parte 1)

Cuando hablamos de los Teen Titans y su primera aparición, inmediatamente cualquier fuente de información nos remite a “The Brave and The Bold” nº 54. Cualquier recopilatorio de material clásico, también incluye este número como primera aparición y sin dudas cuando se habla de sus creadores se escuchan siempre los nombres de Bob Haney y Bruno Premiani. ¿Pero es realmente esta la primera aparición de los TT?

Si me pongo en hinchapelotas, y déjenme que lo haga por un ratito, les voy a decir que no. The Brave and the Bold fue un título que siempre se reinventó a sí mismo. Arrancó en 1955 con historias cortas de personajes “históricos” como el Príncipe Vikingo o Robin Hood, hasta el nº 24, para después adoptar la fórmula de la revista Showcase, es decir, servir de plataforma de presentación de nuevos conceptos que podían llegar a su propio título. Así vimos desfilar por sus páginas al Suicide Squad, Cave Carson y el obviamente ineludible debut de la Justice League. Pero con la llegada del nº 50 la serie volvió a reconvertirse, y esta vez fue en una serie dedicada a los team-ups. Y así, como quien no quiere la cosa, después de varios encuentros entre héroes adultos, en el nº 54 le llegó el turno al “Joven Maravilla” de unir fuerzas con Aqualad y Kid Flash, para salvar a los jóvenes de Hatton Corners del terrible Mr. Twister.

Y desde la portada, donde vemos a Robin acarreando a sus dos compañeros para tratar de ponerlos a salvo, queda claro que Dick lleva la batuta en esta historia. Es verdad que Haney mete algún recurso pelotudo para que la ciudad termine bajo el agua y Aqualad sea útil, que Wally es fundamental en dos o tres momentos de la historia también, pero si nos ponemos en analizarla con ojo clínico, es una aventura de Robin y sus amigos, sin ninguna intención de ir más allá de esto. Al principio cada uno recibe una invitación por separado para asistir al pueblo y al final, a diferencia de -por ejemplo en el nº28 con el debut de la Liga- no nos prometen más aventuras del trío.

Y si bien es verdad que en la editorial circulaban ideas de hacer una Justice League Junior, la cosa no terminó de tomar forma hasta ver las ventas que tuvo este primer team-up, que llamó la atención de los jóvenes lectores bastante más que los números que los habían precedido. Con una impronta que se alejaba mucho de la impuesta por los comics de Marvel de la época, que buscaban un público más adulto, la idea de Haney siempre fue apuntar a un lector de 12 años que vivía en un pueblito de Ohio, porque la editorial sabía que esos eran sus lectores. Por eso la idea de un grupo de sidekicks que ayudaban a sus pares juveniles en sus pueblos natales, en problemas que solían empezar en conflicto con los adultos para después degenerar en la aparición de algún supervillano, cuajó de manera muy precisa en ese público y dio paso a todo lo que vendría más adelante.

Así es como exactamente un año después de este primer encuentro, en el nº60 de The Brave and the Bold (y ahora sí bajo el nombre de Teen Titans), los tres héroes adolescentes volvían a juntarse, con la incorporación de la que durante toda esta primera etapa seria la única integrante femenina del equipo: Wonder Girl, la “hermana menor” de Wonder Woman en la que se considera también su primera aparición.

–Pará: ¿cómo la primera aparición? Sí. El personaje que había aparecido previamente con este nombre en la revista de Wonder Woman era en realidad Diana de joven… y ya empezar a tratar de explicar todo esto me trae dolor de cabeza y hace que me tenga que ir por las ramas, así que les prometo mas adelante dedicarme de lleno al tema Wonder Girl. Por el momento, alcanza con saber que con ella se completó el cuarteto.

De esta manera y en una viñeta, meten el primer artilugio de retrocontinuidad, cuando Robin, al recibir el pedido de Auxilio de los jóvenes de Midville, le cuenta a su mentor que después de la aventura contra Mister Twister decidieron formar su propio supergrupo y ayudar a jóvenes en problemas. Esta afirmación del Joven Maravilla y el desconocimiento de Batman de la existencia de los Teen Titans se va a contradecir un poco con la historia que nos terminaría contando el origen del grupo,p ero para que esto suceda faltan unos cuantos años. Así que digamos que, por ahora, lo que dice Robin suena muy lógico y los pibes ahora tienen grupo propio para ayudar a su pares a resolver problemas que quizás los adultos consideran poca cosa.

Esta segunda aparición mantiene bastante la fórmula de la primera. Le da bastante protagonismo a los jóvenes del pueblo y -al igual que en el número anterior y en los siguientes- se usan un lenguaje “juvenil”, que es quizás lo que más se le critica al guionista. Por desgracia mi inglés no es tan bueno como para detectar esos matices y mucho menos el slang juvenil de la década del ´60, que se pierde en cualquier traducción. Pero digamos que, si bien Haney era un tipo con muy buen oído, y que había crecido en Woodstock rodeado de hippies, a veces las cosas sonaban forzadas o más bien, como los adultos creen que hablan los pibes, algo que les hace ruido a los que de verdad tienen esa edad. Para esta segunda aparición, repite Premiani en los dibujos pero la portada del número ya está a cargo de la persona que sería responsable de la faz gráfica de ahí en adelante: el maestro Nick Cardy.

Cardy se hace cargo de los dibujos para la Showcase nº59, que sale apenas cinco meses después del episodio anterior, en Noviembre del ´65, y consigue que por primera vez los personajes luzcan como adolescentes, ya que una de las principales fallas de Premiani era la de hacerlos ver muy pendejos. Esto cambia con el nuevo dibujante, que conforme se va afianzando en la serie, les va a imprimir de a poco un look algo más adulto, de modo que uno sienta que a los personajes les pasa el tiempo, sólo por ver cómo están dibujados. Pero otra vez me estoy adelantando. Lo importante acá es que, apenas dos meses después de su aparición en Showcase, los jóvenes titanes debutan en su propia revista y ya nada será lo mismo.

(Muy pronto, la segunda parte).