Thor (parte 3)

.45 TONELADAS DE CHAPA

En 1983, cuando el jefe de coordinadores de Marvel, Jim Shooter, le comenta a Walt Simonson que estaba pensando en cancelar la revista de Thor, Walt se puso como loco: “No! Estás en pedo! Era mi revista favorita cuando yo era chico! Dejame que la escriba y la dibuje yo, a ver si la levantamos!”. Y bueno, perdido por perdido, Shooter puso la serie en manos de un dibujante sin experiencia en materia de guiones y sin grandes éxitos en su haber. Y una vez más, la pegó. Los 45 números que componen la etapa de Walt Simonson en Thor (n°s 337 al 382) son uno de los puntos más altos en la larga trayectoria del personaje.

El primer tramo (n°s 337 al 354) es PERFECTO. Simonson escribe y dibuja todos los números (en un estilo más kirbyano que el que se le conocía hasta entonces), presenta al increíble Beta Ray Bill y a su martillo Stormbringer, le quita a Mjolnir (el martillo de Thor) el encantamiento que lo fuerza a convertirse en Don Blake, y Thor (que ya no se transforma) adopta una nueva identidad “humana”, un disfraz al estilo Clark Kent llamado Sigurd Jarlson. Thor conoce a su abuelo, Sif pega onda con Beta Ray, Balder reaparece muy cambiado, Thor combate al elfo oscuro Malekith y se transa (sin saberlo) a Lorelei, y Surtur (el demonio ígneo) forja una espada que le permite desencadenar un nuevo Ragnarok. Un Ragnarok distinto, porque se pelea también en la Tierra (con los Avengers y los Fantastic Four del lado de los buenos) y porque todo Asgard (hasta Loki) se suma al aguante final contra Surtur, que termina con la muerte (otra vez) de Odín.

El segundo tramo (n°s 355 al 369) no es tan grosso, pero se la re-banca. Acá hay varios números dibujados por Sal Buscema y es Beta Ray y no Thor el que se queda a proteger la Tierra (o sea, lo de Sigurd Jarlson prácticamente fue al pedo). El Dios del Trueno, por su parte, formaliza su romance con Lorelei y, en medio de un clima político enrarecido porque nadie sabe quién sucederá a Odín en el trono, prepara un embate masivo contra Hela, quien lo hiere en el rostro. De ahí que Thor se deje la barba, como un verdadero vikingo. Hasta que Balder es coronado Rey, se suceden las machacas contra Kurse (un nuevo villano) y la saguita en la que Thor se convierte en un sapo. ‘Nuff said!

Y en el último tramo (n°s 370 al 382), Simonson no dibuja más. Reaparecen varios villanos clásicos (y hasta Fing Fang Foom!), hay mucha relación con lo que sucede en X-Factor (la revista que sí dibujaba Simonson y escribía su esposa Louise) y lo más grosso es el mítico n°380, con bocetos de Walt terminados por Buscema, que narra en espectaculares viñetas-página el combate entre Thor (con el mejor traje de su historia) y Jormungand, la gigantesca serpiente hija de Loki. Los dos últimos números cierran cabos sueltos y no mucho más. Es Agosto de 1987 y Thor llega al fin de su etapa más gloriosa en muuuuchos años.

.MARTILLO Y A LA BOLSA

De un número a otro, Thor cambia por completo. En el n°383 llegan Tom De Falco y Ron Frenz y le dan a la revista una nueva dirección: Con un estilo de dibujo que recuerda al Kirby más finoli y guiones más simples y menos ambiciosos, se viene una etapa muy extensa (De Falco escribe 76 números al hilo, casi todos dibujados por Frenz) en la que pasa de todo. Al toque aparece Dargo, el Thor del futuro, y enseguida una nueva saga con los Celestials que termina con la armadura de Thor destruída y el regreso del traje clásico. Ahí nomás (n°391) conocemos al arquitecto Eric Masterson, quien pronto será fundamental, y luego una saga larga (hasta el n°400) contra los dioses egipcios, en la que se revela que Odín está vivo. Se viene otra recorrida por la Galaxia Negra y en el n°408, Eric Masterson recibe una herida mortal del villano Moongoose. Para salvarlo, Odín lo fusiona con Thor y ahora ambas identidades conviven en un mismo cuerpo.

Thor y Eric NO SON la misma persona y pujan a ver cuál de los cuerpos se manifiesta más tiempo. Thor necesita estar activo como superhéroe, pero Eric no puede ausentarse de Nueva York porque está en pleno litigio con su ex-esposa por la tenencia de su hijo Kevin. Con esta nueva dinámica, la serie se asienta más en la Tierra, pero no falta la ocasional saga cósmica con los Celestials, los rigelianos, y demás. El sacudón grosso a este status quo se da en la primera saga que lleva a Eric-Thor a Asgard. Aquí, Thor parece dar muerte a Loki y Heimdall lo separa de Eric, envía al Dios del Trueno al exilio y le concede a Eric el total control sobre los poderes de Thor. De nuevo hay un Thor en la Tierra, ahora controlado 100% por un humano.

El nuevo Thor visita Asgard, conoce a los amigos de su antecesor y hasta ayuda a liberar a Odín, que estaba prisionero de Annihilus. Junto a Beta Ray Bill y Dargo forma los Thor Corps, para machacar a Zarrko (¿se acuerdan de Zarrko?) y a Loki, lo cual desemboca en una saga impresionante (lo mejor de esta etapa) contra el Dios del Engaño y el mismísimo Mephisto. Tras varios números de relleno, el nuevo Thor recibe al primer villano creado a su medida, Bloodaxe, en el n°450. Bloodaxe se morfa de a poco el protagonismo, hasta que regresa el Thor original, que estaba escondido en el subconciente de Eric. Se descubre que Loki está vivo, con lo cual el Thor original es indultado y Eric… ¿qué hacemos con este pibe?

Y bueno, Odín y Thor le crean una maza asgardiana llamada Thunderstrike y se la entregan para que siga machacando villanos en la Tierra. Esto sucede en el n°459 de Thor y al mes siguiente (Marzo de 1993) Eric debuta como protagonista de su propia serie, también llamada Thunderstike, con De Falco y Frenz como autores. ¿Y la serie de Thor? ¿Qué onda? ¿La cerramos? No, algo mucho peor.