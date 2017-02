Thor (parte 9)

MAS ALLA DE ASGARD

Por supuesto, en estos 55 años, Thor acumuló unas cuantas historias fuera de su propia revista. La primera fue una espantosa novela gráfica de 1987 (I, Whom the Gods Would Destroy) de la que es mejor hablar poco. Vamos a lo que vale la pena:

Thor: Godstorm (2001)

Majestuosa miniserie de tres episodios, con un guión brillante de Kurt Busiek y unos dibujos de Steve Rude que te producen holocaustos oculares. Epica y poesía van de la mano en una historia inolvidable.

Thor: Vikings (2004-05)

Miniserie de cinco episodios por Garth Ennis y Glenn Fabry (guionista y portadista de Preacher). Dibujos impactantes y violencia al palo en la única mini de Thor sólo para adultos.

Thor: Son of Asgard (2004-05)

Doce episodios en los que Akira Yoshida y Greg Tocchini narran historias del joven Thor, todas ambientadas en Asgard y apuntadas al público juvenil.

Thor: Blood Oath (2005-06)

Miniserie de seis episodios por Michael Avon Oeming y Scott Kolins, ambientada en la época de Lee y Kirby. Se lee casi como un videogame, muy divertido y con mucha machaca.

Thor: The Truth of History (2008)

Magnífico one-shot escrito y dibujado por el maestro Alan Davis. Dioses asgardianos y dioses egipcios en una historia de menos de 40 páginas y un power épico infrecuente.

Thor God-Size Special (2008)

Otro one-shot, con varios reprints de historias clásicas y una aventura nueva, escrita por Matt Fraction y con un equipazo de dibujantes en el que brillan Mike Allred, Doug Braithwaite y Marko Djurdjevic. La trama gira en torno a la vida y la leyenda del Executioner.

Thor: Man of War (2008)

En este one-shot, Thor se enfrenta abiertamente con Odin. Es raro, porque acá Matt Fraction tira varias ideas interesantes que después no utiliza cuando llega a la serie mensual del personaje. Dibuja Patrick Zircher, con muchas pilas.

Thor: Trial of Thor (2009) y The Rage of Thor (2010)

Dos one-shots que componen una especie de miniserie de dos capítulos, con un gran guión de Peter Milligan y dibujos del notable Cary Nord y Mirco Suayan. Thor parece ser el responsable de crímenes aberrantes en una saga desbordante de muerte, destrucción y violencia.

Ultimate Comics: Thor (2010)

Interesante miniserie protagonizada por el Thor de los Ultimates, que intersecta sobre el final con aquella recordada saga de Mark Millar y Bryan Hitch. La consigna de Jonathan Hickman y Carlos Pacheco es darle un background, un mayor espesor dramático a ese personaje que nos mostrara Millar en The Ultimates.

Thor: Wolves of the North (2010)

One-shot cortito y no muy relevante, en el que los británicos Mike Carey y Mike Perkins nos narran el enésimo combate de Thor contra Hela, como siempre, a todo o nada, y con una mujer mortal metida en el medio de la runfla.

Thor and the Warriors Four (2010)

Extraña miniserie, mitad en serio y mitad en joda, apuntada a los lectores más jóvenes, en la que el Dios del Trueno hace team-up con los chicos de Power Pack. Escribe el ignoto Alex Zalben y dibuja el no menos ignoto Gurihuru. ¡Ah, y aparece el Thor Sapo!

Thor: The Mighty Avenger (2010-2011)

Excelente y efímera serie ambientada en una continuidad alternativa, que acerca un poco la historia de Thor a la que veríamos en el primer film, des-bizarreando el origen y trabajando muchísimo al personaje de Jane Foster. Escribe el prócer neozelandés Roger Langridge y dibuja el alucinante Chris Samnee. Machaca, diversión, romance e introspección en una serie que lamentablemente no tuvo tiempo de llegar a donde se proponía llegar.

Thor: For Asgard (2010-2011)

Impactante saga de seis episodios, que tenía como atractivo el regreso de Robert Rodi, que la había roto unos años antes con su miniserie de Loki, sumado a los majestuosos dibujos de Simone Bianchi. Una trama violenta, oscura, con intriga palaciega y revelaciones tremendas acerca del pasado de Odin.

Iron Man/ Thor : God Complex (2011)

Miniserie de cuatro episodios en la que ambos héroes deben unir fuerzas para detener a una amenaza tanto mágica como tecnológica, ideada por el High Evolutionary y bancada por varios villanos de primera línea. Escriben Dan Abnett y Andy Lanning y dibuja (muy bien) Scott Eaton.

Astonishing Thor (2011)

Otra vez Robert Rodi al frente de una epopeya de Thor, esta vez de perfil más cósmico, con Ego the Living Planet, el Stranger, el Collector y demás. Cinco episodios a plena machaca y con muy buenos diálogos. El dibujo de Mike Choi… zafa hasta por ahí nomás.

Thor: Heaven and Earth (2011)

Cuatro numeritos que funcionan como un rejunte de historias cortas autoconclusivas, todas escritas por el maestro Paul Jenkins, con un promedio de muy buena calidad. Se lucen, además, los dibujos de Ariel Olivetti, Pascal Alixe y Lan Medina.

Thor: Season One (2013)

Ambiciosa novela gráfica de casi 100 páginas, en la que Matthew Sturges y Pepe Larraz nos recuentan el origen y los primeros meses de Thor como superhéroe en la Tierra, de un modo tan distinto del original que también termina por situarse en una continuidad alternativa. Básicamente es la misma propuesta que ya vimos en Thor: The Mighty Avenger, pero menos lograda.

Thor: Crown of Fools (2013)

Bryan Glass y Andrea Di Vito unen fuerzas en una historia corta y autoconclusiva, protagonizada por Thor, Loki, Sif y los Warriors Three, que no tiene mucha más razón de ser que la de haber aparecido la misma semana que el segundo largometraje del héroe asgardiano.