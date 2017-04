¿Les suena Takehiko Inoue? Me refiero a ese mangaka que por estos lares se hizo conocido con Slam Dunk, obra emblema del manga de deportes (en este caso, basketball), cuyo anime se emitió hace muchos años en Argentina, y su manga se editó completo de la mano de Ivrea.

Si no lo conocen, mal ahí. Este sujeto es uno de los monstruos más

grandes que engendró Japón. En la presente nota, voy a contarles (bah, intentar cebarlos) un poco sobre su obra más aclamada en general… esa obra que nos hace sufrir a los lectores, porque entra en contínuos hiatos (parates) desde hace años: Vagabond (バガボンド Bagabondo)

¿Qué puede pasar cuando uno de los maestros más grandes de la narrativa visual japonesa, concibe una historia donde su detallado arte y perfecto entendimiento de la anatomía, se entrelazan con un personaje histórico super aclamado en la historia de Japón? Vagabond es básicamente la respuesta a esta pregunta.

Para dar rápidamente un poco de contexto, les cuento algunas cosas sobre un tal Miyamoyo Musashi. Este tipo fue un gran espadachín japonés, uno de leyenda. Cualquier loquito que haya flasheado en algún momento con los samurai, tuvo que llegar a su nombre, de alguna forma u otra. Además de sus incontables leyendas y duelos, su legado más conocido es El Libro de los 5 Anillos, un texto de Kenjutsu (el arte de la espada), artes marciales y estrategia. Hay varios autores que se preocuparon de narrar las aventuras y vida de Musashi haciendo uso de las leyendas, investigaciones y datos históricos certeros. Y he aquí una obra más, porque Vagabond es la vida de Takezo Shinmei, quien años más tarde pasaría a ser conocido como Miyamoto Musashi.

Vagabond comenzó a publicarse en la editorial revista Weekly Morning de Kodansha en 1998. Actualmente lleva 37 tomos recopilatorios. El autor, paralelamente, serializaba Slam Dunk (y años más tarde, “Real”).

La historia está fuertemente basada en la biografía del personaje que nos presenta la novela “Musashi” del autor Eiji Yoshikawa.

En fin, vamos concreto a un repaso bien breve y minúsculo sobre la trama de Vagabond:

Este manga es un viaje. Un viaje donde nuestro protagonista, Takezo Shinmei, busca descubrir el verdadero significado de la fortaleza y abandona su nombre, adoptando el de Miyamoto Musashi. De naturaleza salvaje y violenta, Takezo quiere ser el más fuerte. Así emprende un camino donde descubrirá que la fortaleza no es únicamente física sino también espiritual… un camino donde su percepción del mundo y su carácter van a verse modificados tanto por su voluntad como por el choque con voluntades ajenas.

Como personajes soporte tenemos al monje Takuan, perceptivo y sincero, quien tendrá un papel importante tanto en el desarrollo de Musashi en sus inicios, como el de su camino de redención y búsqueda de fortaleza. Matahachi, amigo de la infancia de Musashi y ser humano bastante patético, que cada tanto nos iluminará con su increíble estupidez a la hora de desenvolverse, y Otsu, quien podría ser considerada como el personaje femenino en una obra donde básicamente, la mujer no tiene casi espacio.

Pero lo interesante es que, paralelamente, en una suerte de cambio de protagonismo temporal, conocemos a Sasaki Kojiro, otro personaje histórico muy particular con el que Takehiko Inoue se toma ciertas libertades para hacerlo más interesante en el desarrollo de su trama.

Kojiro es construído como la antítesis perfecta de Musashi y

claramente supondrá ser su mayor enemigo… si es que en algún momento, sus voluntades colidan. Y sí, veremos más personajes conocidos o históricos, como Ito Ittosai o Muso Gonnosuke Katsukichi (si les interesa, ¡googleen!).

Como siempre, contar mucho de la trama en detalle es arruinar la experiencia… así que vamos al apartado técnico.

¿El arte? Es genial. a lo largo de los casi 20 años que lleva el manga en publicación, pudimos ver muchos cambios y una evolución brutal en el estilo del autor. Desde un 10 pasa a un 11. Sus complejos detalles, su uso de trazos finos y gruesos, la gracia del movimiento con los que dota a sus personajes… y el laburo de recreación histórica para plasmar tan fielmente la época del Japón Feudal, no son sino excusas para tirarle flores por su arte. Las escenas de acción, posturas, todo perfectamente documentado. Narrativamente hablando, Inoue es un maestro de los tiempos, los flashbacks y la secuencia. La forma cruda y poco risueña de retratar a sus personajes, los diálogos y la personalidad que les adjudica a cada uno, son elementos por demás gratificantes. en definitiva, es maravilloso. A lo largo de la obra se nota una suerte de despegue del clásico manga de acción, para pasar a un estilo mucho más personal, con más pausas y una atmósfera que sabe realmente reflejar lo que va ocurriendo con Musashi (que, al fin y al cabo, es el centro de la obra).

La frialdad, la soledad o la violencia son completamente medidas y no se abusa de ninguna cuando no es necesario. Vagabond es un manga de una calidad muy alta, que es necesario al menos conocer.

Como mencioné brevemente antes, la única contra que tiene es que Inoue deja la obra muy colgada durante largos períodos, e incluso llega a estar casi dos años sin publicar nuevos episodios. Cuando vuelve, vuelve con toda la calidad… pero es a lo Kentaro Miura en Berserk: conformarse con un tiempito de periodicidad y volver al olvido mismo.

¿Te gustan los samurai? Entrale. ¿Te gusta la cultura feudal japonesa? Entrale. ¿Te gustan las peleas serias, sin rayos ni explicaciones ridículas? Entrale. ¿Querés algo con un enfoque serio, en lugar del típico manga de peleas? Entrale. ¿No te interesa nada pero querés ver algo de buena calidad? Y… ¡Entrale!

¿Lo mejor de todo? Editado por Ivrea en español, y por Viz en inglés.