Watchmen (parte 1)

Soy leyenda

Con tan sólo un par de años en el mercado norteamericano, Alan Moore se convirtió en el guionista estrella de DC Comics, pero no estaba todos dicho ni mucho menos…

Tras las “invasiones inglesas” de guionistas y dibujantes que sufrió DC Comics a principios de los años ´80, los resultados no se hicieron esperar. Títulos “de descarte” como Swamp Thing lograban una notable mejora en calidad y ventas al tiempo que se iba armando una movida editorial que iba a llegar a su cenit en el año 1986.

Justo ese año DC terminaba de editar Crisis on Infinite Earths (Crisis en las Tierras Infinitas) y se preparaba a relanzar a todo su universo de personajes. Pero también ese fue el año en el que la editorial de Batman y Superman se decidió a poner toda la carne en el asador y se arriesgó por vez primera a editar material para el público adulto. Lo que en Europa y Argentina era algo común y corriente, en EEUU era una utopía pero en algún momento, y con la industria en detrimento, alguien tenía que arriesgarse.

DC lo hizo y ganó. Con The Dark Knight Returns (El Regreso del Señor de la Noche) de Frank Miller y Watchmen, la editorial abrió una veta que al día de hoy permite la existencia del sello Vértigo.

Cazadores de Mitos

En 1983, DC le había comprado a Charlton Comics algunos personajes como Blue Beetle, Captain Atom, Nightshade, Peter Cannon Thunderball, The Peacemaker y Question. Alan Moore se enteró de esta adquisición y se puso en contacto con el Editor Dick Giordano, quien había trabajado en Charlton y se había hecho cargo de la operación.

Moore le pidió a Giordano los personajes para trabajar en una historia que ya venía masticando desde hacía tiempo aunque pensando en los Mighty Crusaders de la línea de superhéroes de Archie Comics. Giordano vio que el plan de Moore iba a culminar con varios de estos personajes -que él había aprendido a querer- muertos, heridos o sustancialmente cambiados y lo animó a que cree sus propios personajes.

No le tomó mucho tiempo a Moore idear analogías de todos esos seres y encontrar un dibujante que supiera plasmar todo lo que tenían en mente.

“Enseguida me di cuenta de que si escribía lo suficientemente bien a los personajes, de manera tal que los lectores se sintieran familiarizados con ellos, la idea iba a funcionar”, recuerda Moore.

Luego de trabajar juntos en historietas como Time Twisters: Chrono Cops (publicada en la 2000 AD #310), Moore sabía que Dave Gibbons era el artista indicado para dar vida a todo el universo que él había creado. Gibbons había probado que podía dibujar ambientaciones de cualquier índole y se manejaba muy bien con la ciencia ficción. A su vez, el artista incluyó en el proyecto al colorista John Higgins con quien mantenía una gran amistad gracias a las numerosas colaboraciones que habían mantenido.

Seis para Triunfar

Los personajes de la Charlton fueron transformados radicalmente.

El soso Blue Beetle había pasado a ser Nite Owl, un inventor que combatía al crimen con artilugios al estilo de Batman, lucía como un Clark Kent gordo, tenía una nave y se excitaba con disfraces de superhéroe.

El Peacemaker dejó de lado toda su parafernalia emocional para transformarse en The Comedian, un personaje que podrían competir (y ganar) en sadismo con cualquiera creado por el irlandés Garth Ennis algunos años después.

Nightshade, en tanto, se amalgamó con Black Canary y Phantom Lady para darse a conocer como Silk Spectre, una heroína que fue obligada por su madre a seguir con el legado de los Minutemen en los Crimebusters.

Peter Cannon “Thunderbolt” siguió siendo el hombre más inteligente (y ágil) del mundo pero su nombre cambió a Adrian Veidt, que bajo el alias de Ozymandias logró crear un imperio millonario con su imagen.

El caso del Captain Atom fue bastante particular ya que, para su concepción, Moore se interiorizó a fondo sobre todas las teorías físicas de los campos cuánticos. De esta manera, nació el Dr. Manhattan quien supo ser Jon Osterman, un científico que participó de un experimento fallido que lo transformó en un ser de energía cuántica capaz de realizar prácticamente cualquier cosa que se proponga.

Y en cuanto a Rorschach, se podría llegar a la clásica conclusión de que es una analogía de The Question (algo que es cierto) pero también se puede decir que es muy parecido a otro personaje del fallecido Steve Ditko llamado Mr. A. Este personaje, al igual que Rorschach tenía problemas para diferencias los grises que existen entre el bien y el mal y lo expresaba dejando unas cartas (mitad blanca, mitad negra) allí donde se aparecía mientras que el de Watchmen usaba una máscara blanca con manchas semejantes a las del famoso test.

Claro que para estos pseudo héroes de la Charlton también necesitaban una cierta reminiscencia de sus originales y ahí es donde entraba el genio de Dave Gibbons y John Higgins. Gibbons logró adaptar ciertos aspectos de los personajes originales y aplicarlos a los nuevos sin llegar a resaltarlos. Incluso, se dio el lujo de darle al Dr. Manhattan el mismo color de piel que una de sus mejores creaciones (Rogue Trooper) en un intento por diferenciarlo del Captain Atom.

Misterioso Asesinato en Manhattan

La delicada situación que imperaba en el mundo en los años ´80 fue suficiente para inspirar a Moore. Así como el barbado guionista había proyectado un futuro funesto durante el gobierno de Margaret Thatcher para los eventos e V for Vendetta, los años finales de la Guerra Fría decidieron el trasfondo de Watchmen.

La historia comienza en un 1985 alternativo, donde Richard Nixon ha conseguido ser reelecto indefinidamente como presidente tras evitar el escándalo del Watergate; y una contundente victoria en la Guerra de Vietnam (que siempre fue un hemorroide muy grande en la historia yankee) gracias a su arma más poderosa: el Dr. Manhattan.

En esta ucronía, ya no hay superhéroes en actividad debido a que tanto el gobierno como la misma población los ha erradicado. Los únicos remanentes de la justicia por mano propia son los ex miembros de The Crimebusters, un grupo que sigue un legado iniciado en la década del ´40 por otra generación de héroes, conocidos por The Minutemen.

El hecho que da inicio a la historia es el brutal asesinato de uno de los miembros de estos dos grupos–The Comedian- que aún trabajaba para el gobierno. Esto ocasiona que Rorschach, que además de muy sucio es paranoico, comience a escarbar un poco en la basura que dejó atrás el finado.

Rorschach va en busca de sus ex camaradas para que lo ayuden pero éstos se niegan sistemáticamente a seguirlo. Ante esta negativa inicial, el enmascarado deberá tratar de lidiar con los escollos por sí mismo.

(Muy pronto, la segunda parte)