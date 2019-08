Watchmen (parte 2)

Genios y figuras

Con Watchmen, Alan Moore probó una vez más que puede escribir los comics más parecidos a una novela de este mundo. Y no es porque al inglés se le dé por la prosa pura sino más bien porque describe cada cuadro como si fuera una pintura.

“Trabajé con toda clase de guiones: desde hiper-detallados hasta telegráficos. Pero lo más importante para un artista es sentir que el escritor no que te deja la pelota en medio de la cancha para que te arregles solo. Además yo prefiero tener guiones muy detallados antes que uno sencillo.”, explicaba Dave Gibons en una entrevista para la revista Wizard.

Pero mucho de esos guiones pertenecían también a la inventiva de Gibbons. “Alan y yo hablábamos mucho antes de que él escribiera un número y de esta manera yo tenía mi oportunidad de meter cosas en el mismo. Pero las palabras son todas de él y los dibujos míos. Así es como lo queríamos.”, comentaba el artista.

La historieta mantiene una estructura típicamente europea, con nueve cuadros por página en los que Moore y Gibbons no deja nada librado al azar. Sin ir más lejos, y para ejemplificar, el quinto capítulo (Fearful Symmetry) está realizado de manera tal que los cuadros son presentados en forma inversamente proporcional, es decir que el primer cuadro de la primera página es un equivalente al del final del ejemplar, y así sucesivamente hasta que todo se une en la página central donde Ozymandias le da una paliza a un agresor. Una delicia visual pocas veces vista.

Hay además joyitas como haber publicado una miniserie de éxito sin tener a los protagonistas en las tapas, algo que horrorizó a muchos editores antes de lanzarla a la venta. Pero no son esas las únicas proezas visuales que estos dos monstruos del Noveno Arte han dejado plasmadas en Watchmen. Dentro del comic, se puede leer, en algunos ejemplares, otra (meta) historieta llamada “Tales of the Black Freighter” que funciona como una gigantesca alegoría del plan que Rorschach está tratando de exponer.

Además de la historieta de piratas, Moore se despachó a gusto con unos textos “extraídos” de un libro ficticio escrito por Hollis Mason, el primer Nite Owl, al retirarse. En dichos extractos también se pueden obtener pistas del misterioso asesinato de The Comedian. Además, tanto el principio como el final de la historia presentan a dos personas que tienen (o tenían) en sus manos la oportunidad de revelar la verdad sobre la trama usando de cierta manera un smile manchado, uno de sangre y el otro de Ketchup. Y como ocurre en la vida real cuando alguien advierte sobre un gran peligro, nadie le presta la suficiente atención.

Y hablando del final, Watchmen tiene uno de los mejores finales de la historia de los comics, uno en donde el villano no revela su plan a los héroes sino hasta que este ya está concretado, sin darles tiempo de hacer nada.

“Amo los primeros once números de Watchmen –comentaba el editor original de la serie Len Wein-. Son brillantes. Pero siempre odié el final porque Alan se lo robó a un episodio de “The Outer Limits” y encima lo admitió. Y yo le decía “Alan, vos tenés la capacidad de hacerlo mejor, hacé algo original, no algo que ya está hecho”, pero él no me hizo caso así que sólo edité la miniserie hasta el nº7”. Tal como aseveraba el fallecido Wein, el mismo Moore reconoció la fuente de inspiración del final, y lo hizo en la escena en la que Dan y Laurie visita a la madre de ésta quien está viendo una televisión en la que emiten “The Outer Limitis”.

La Revolución inglesa

Decir que dos ingleses revolucionaron el comic yanki es un tanto arriesgado pero lo cierto es que Watchmen, junto con el Dark Knight, marcaron un antes y un después en la historia de los superhéroes. Moore ya había intentado un experimento similar con Miracleman en su Inglaterra natal con resultados más que interesantes, pero Watchmen representó para él un desafío aún mayor ya que aparte de lo avezado de la historia, ambos artistas lograron sentar las bases que utilizan las historietas de ese género desde entonces hasta la actualidad. El contenido de la historia pasó a un segundo plano y la forma narrativa adquirió mayor importancia.

“Nosotros hicimos Watchmen con total inocencia, ni se nos ocurría que podíamos cambiar algo en el mundo del comic y tampoco era nuestra intención –le comentaba Gibbons a la revista Comiqueando allá por 1996-. (…) Y recién cuando ya estábamos trabajando en la serie nos dimos cuenta de que era más de lo que nos habíamos propuesto hacer (…) y nos fuimos metiendo más y más con el aspecto narrativo de la obra.”

El éxito fue tal que hubo guionistas como Howard Chaykin que firmaron contratos con DC con una cláusula en la que se especificaba que debían recibir todo lo que hiciera Moore por adelantado, en fotocopias inclusive.

Pero no todo iba a ser buenas noticias para los autores. Si bien el acuerdo con DC les dejaba gran cantidad de regalías por las ventas (que al día de hoy siguen siendo muy buenas), los autores debieron ceder todos los derechos sobre la obra, que serían recuperados si la misma no era utilizada en el término de un año.

“Hoy por hoy, creo que nadie en su sano juicio vendería los derechos de una creación original como Watchmen. Pero creo que 1986 fue un período en el que los artistas éramos “esclavos de la plantación” y esta época en la que somos los propietarios”, recuerda Gibbons.

Sin embargo, Moore no fue tan optimista con la gente de DC. A él le habían robado sus personajes y los quería de vuelta. Tras colaborar con DC dos años más en V for Vendetta y The Killing Joke, el barbeta se fue de la editorial jurando nunca más volver, a pesar de los insistentes intentos conciliatorios de la empresa para con él.

En el año 2001, DC intentó lanzar una campaña para festejar el décimoquinto aniversario de Watchmen pero otra vez las cosas se fueron de mambo. Alguien censuró un capítulo de Tomorrow Stories (publicado por la editorial ABC, propiedad indirecta de DC Comics) que contenía referencias a la Cienciología y Alan Moore se volvió a enojar. “¿Quién festeja los quince años de algo? – se preguntaba el guionista-. ¿Y qué pasó con el décimo aniversario?”.

Y el festejo, que incluiría una línea de muñecos de Watchmen de DC Direct, terminó sin empezar.

¿Quién vigila a Moore?

Desde la época de la edición original de Watchmen corrieron rumores sobre nuevas historias de los personajes, algo que –salvo las aventuras creadas en el juego de rol- no se llegaron a concretar en el corto plazo. Hubo ofrecimientos para que Moore volviera con una miniserie de los Minutemen en los años ´40 o el Diario de Rorschach o los desastres que hizo el Comedian en Vietnam, pero el guionista siempre se negó.

“No voy a hacer nada más relacionado a Watchmen –explicó Moore alguna vez-. Fueron esos 12 números y nada más. Esos personajes dejaron de existir en el final del episodio 12 así como no existían al comienzo del primero. Y no quiero hacer trampa con eso. Imagínense lo fácil que sería para mí decir ´Vamos a hacer una miniserie de los Minutemen o una secuela de Watchmen y tendremos juguetes, merchandising y hasta un videojuego´. Pero no lo hago porque tengo un gran respeto por los lectores y no los considero vacas de las cuales pueda sacar leche por siempre.”

Y así siguió la cosa hasta que en 2011 a alguien se le ocurrió que por el 25º aniversario se podría materializar no sólo uno, sino varios proyectos alrededor de este universo en ocho miniseries de entre dos y seis números, y un one-shot. En total son 37 números, tres veces más lectura que la original, escrita por algunos de los mejores exponentes del género.

¿Y quién vigiló a estos Watchmen?

Bueno, esa es otra historia….

(Muy pronto, la tercera parte)