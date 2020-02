Watchmen (parte 8)

El mes pasado, mi compañero Hernán Khatchadourian los introdujo adecuadamente en el último proyecto audiovisual relacionado con el mítico comic de Alan Moore y Dave Gibbons, la serie para TV producida por HBO que funciona como una secuela espiritual del comic Watchmen y que carga con el enorme peso de entretener a fanáticos de la obra original sin ofender ni la susceptibilidad ni la inteligencia de los mismos, con una nueva historia que tiene como eje las acciones de un puñado de nuevos personajes, los cuales además son acompañados por algunas proyecciones y reinterpretaciones de viejos conocidos.

Hernán se encargó de dar un vistazo a la trama general y aprovechó para introducir en su texto algunos de estos nuevos personajes sin entrar en detalles jugosos para no caer en spoilers que arruinen la experiencia de quien aún no había consumido el producto, el cual cuenta con sólo 9 capítulos. Este mes y el próximo me voy a encargar de realizar un recorrido abrupto por algunos de los personajes protagonistas del show para poder sacar la necesaria conclusión: ¿es esta serie de TV un producto digno del comic que la inspiró, el cual funciona como necesaria precuela de la historia que Damon Lindelof nos presentó? Para poder llevar adelante esta cruzada es menester entrar en el terreno de los spoilers, así que si aún no has visto el show de HBO y tenés curiosidad por el mismo, te pido encarecidamente dejes de leer este texto en este mismo instante.

Hecha la advertencia, me parece acertado mencionar que estoy contento con el producto que Lindelof y su equipo han presentado pero decepcionado con el final, y mi análisis de esta obra parte desde esa premisa. Con los elementos que el guionista y productor presentó, ¿se podía cerrar la historia de una manera más elegante, más sofisticada, más coherente con las líneas argumentales que se fueron desarrollando en los episodios previos?

Lo dudo, porque la conclusión está directamente vinculada con la casi totalidad de los elementos “nuevos” que Lindelof decidió crear para expandir este universo. Sin embargo, los temas que decidieron abordar me parecen acertados, y en muchos sentidos muy cercanos a la obra original de Moore. Hay un nuevo debate un poco vago acerca de la psicología detrás del uso de una máscara para combatir el crimen o ejercerlo, pero los tópicos en los que más se hace énfasis a lo largo del show son las minorías, el rol de la mujer en la sociedad y por supuesto el racismo, el tema central que articula todo el relato. Si bien ninguno de estos tópicos es fresco, varios de ellos tienen un halo de actualidad debido a la legitimación del alt-right por parte de estados y medios. Lo vemos casi diariamente en las redes sociales, los portales de noticias y los arcaicos canales de TV, lo percibimos en el aire, en nuestra sociedad y en el mundo. Así como en la década de los ’80 la Guerra Fría había generado sentimientos de miedo en la sociedad hacia un potencial apocalipsis nuclear, perfectamente ilustrado por el Doomsday Clock (al que hacen referencia tanto el propio Alan Moore en el comic original como Geoff Johns en la maxi-serie de DC que también funciona como una secuela de la obra homenajeada), varios estados de países del primer mundo en el tiempo presente no tienen miedo de manifestar opiniones racistas, misóginas o xenófobas ya que las mismas están avaladas por los gobernantes y líderes políticos de estas potencias.

Y si bien Lindelof nos presenta una realidad alternativa a la nuestra, la cual proyecta utilizando varias de las piezas de la conclusión de la obra original de Moore, hay evidencias de una investigación socio-política muy profunda para entremezclar los tópicos con los que decide jugar en este show. No en vano dos de los personajes femeninos más fuertes de la serie (Angela Abar/Sister Night, interpretada por la ganadora del Oscar Regina King y Lady Trieu, en la piel de Hong Chau) nacieron en Vietnam, país en el cual se encuentra una de las pocas sociedades matriarcales del planeta.

La tercer mujer que lleva las riendas de esta serie, al menos desde su primer aparición en el episodio “She Was Killed by Space Junk” hasta casi llegar al final, forma parte de uno de los focos de la polémica a la hora de proyectar personajes clásicos de la obra de Moore. Por supuesto, me estoy refiriendo a Laurie Blake, caracterizada por Jean Smart, la segunda Silk Spectre que supimos conocer en el comic como Laurie Juspeczyk, hija de Sally Jupiter, la madre que supo cargar con el peso de ese nombre de combate antes que ella. Laurie supo ser pareja del Doc Manhattan y de Daniel Dreiberg, mejor conocido como Nite Owl II. Los informes escritos del agente del FBI Dale Petey -que HBO ofreció como material adicional que complementa la experiencia del visionado de la serie- nos narran que poco después de la finalización del cómic, Laurie y Daniel volvieron a la actividad anti-delictiva de incógnito, desafiando la Ley Keene de 1977, y eventualmente fueron capturados por las autoridades. Extraoficialmente se les ofreció un trato para conseguir un indulto y al parecer Daniel no lo aceptó y Laurie sí. Así se transformó en una agente del FBI, integrada una unidad dedicada explícitamente a capturar vigilantes enmascarados. Para tal fin, Laurie decide nuevamente cambiar su apellido y tomar el de su padre biológico, Edward Blake, mejor conocido como The Comedian, el hombre que, entre otras cosas, agredió sexualmente a la madre de Laurie.

A primera vista, hay varios puntos en relación a la proyección que Lindelof hizo sobre este personaje que contrastan con la Laurie que supimos leer en la obra original, pero quienes hemos vivido ya varias décadas, tenemos en claro que la vida de cada uno de nosotros es una sumatoria de eventos desafortunados que muchas veces nos llevan a tomar decisiones que desde la distancia cualquiera las puede etiquetar como contradictorias con nuestra esencia o con opiniones que hemos vertido años atrás. Laurie fue, quizás, uno de los personajes protagonistas del comic de Moore menos explorado, y en mi opinión uno de los menos interesantes y más ambivalentes, y desde ese lugar la versión que me presenta Damon me resulta convincente y por momentos conmovedora, sobre todo en el final del capítulo que la introduce en la serie.

Muy distinto es el caso del Adrian Veidt que lleva adelante el enorme Jeremy Irons. Lamento mucho que uno de mis personajes favoritos del comic original una vez más tenga una versión live-action que no está a la altura del personaje original, sumado al hecho de que hay situaciones que directamente causan vergüenza ajena. En los primeros capítulos del show, este poco convincente Adrian logró -de todos modos- mantener mi atención sobre él, y supo sacarme alguna sonrisa inclusive, pero cuando finalmente comenzamos a saber el origen de su situación actual todo se cae a pedazos, y creo que es, por lejos, el peor plot de toda la serie. No hay que perder de vista que este hombre logró llevar adelante un plan descabellado e imposible sin que incluso el mismo Manhattan pudiera prevenirlo o detenerlo, y supo estar un paso delante de todos los “héroes” que estaban detrás de sus maquinaciones y conspiraciones. Es casi ridículo suponer que una persona con esta inteligencia y capacidad operativa imagina para sí mismo un destino final tan pobre como el que nos reveló Lindelof.

(Muy pronto, la novena parte)