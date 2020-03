Watchmen (parte 9)

«A God Walks into Abar» es el penúltimo capítulo de la serie de Watchmen producida por HBO, en el que por primera vez se nos revela el destino que sufrió Manhattan una vez finalizado el comic original… o al menos lo que estuvo haciendo la última década y monedas. Creo que desde la escritura del guión, la edición y la dirección es un episodio épico, repleto de entretenidas conexiones con la obra original y con un montón de revelaciones sobre los misterios que hasta ese momento existían en la serie, pero lamentablemente hacia el final del mismo comenzamos a percibir que algunas “costuras” que anticipan el cierre están un poco flojas de papeles. Sin embargo, la revelación de la paradoja entre Angela y su abuelo Will gracias a la percepción del tiempo de Manhattan me pareció fantástica, así como también lo cíclico de la historia de “amor” entre los dos protagonistas del capítulo.

¿Tiene sentido suponer que un Dios como Manhattan decide regresar a la tierra por los motivos que nos presenta Damon Lindelof en este capítulo, después de haber leído el camino y la evolución que el personaje tuvo en el cómic de Alan Moore? No, por supuesto que no, no lo tiene, pero no hay que perder de vista el término que el guionista y productor de esta serie utilizó para definirla: un mix que toma elementos del comic y los usa para expandir algunas tramas y proyectar a conveniencia un nuevo universo. Watchmen, la serie de HBO, no puede ser consumida como un producto canónico de DC, y como tal, no funciona como una secuela fáctica del cómic que le proporcionó la base para desarrollar esta historia. El error en todo caso es de aquellos televidentes que no se permiten jugar y dejarse llevar por esta nueva historia y se esfuerzan por encontrar contradicciones incluso en los más mínimos detalles. Creo que hay una distancia enorme entre el esbozo de personaje que pretende ser el Adrian Veidt de Irons y el Manhattan que finalmente vemos aparecer en este capítulo. Y la realidad es que prácticamente ninguna proyección sobre un personaje tan fascinante y complejo como éste va a conformar a absolutamente todo lector y fan de la obra original. Algunos podrán formular argumentos un poco más sólidos para bancar al que escribió Geoff Johns en Doomsday Clock pero ni siquiera ese se salva de palidecer ante el que supimos leer en el comic del escritor oriundo de Northampton.

Finalmente, «This Extraordinary Being «, el que considero el mejor capítulo de la serie, es también uno de los más polémicos, porque se anima a meterse con una vaca sagrada del comic original: la identidad de Hooded Justice. Me hubiera gustado que la producción no se metiera con ese tema, ya que tampoco lo hicieron las precuelas comiqueras en las cuales me he explayado en entregas anteriores, pero en pos de seguirle el juego a Lindelof debo admitir que en este capítulo tiraron toda la carne al asador. La historia de Will es sólida y está documentada con pistas que el propio Moore dejó en la obra original, y las teorías vertidas en el mismo toman como base los mitos alrededor del proyecto MK Ultra, una de las más famosas teorías conspirativas que involucra a la mismísima CIA. El guión me cierra por todos lados y la dirección me encanta, y creo que capítulos como estos son los que logran que al día de hoy la televisión yanki de ficción tenga el valor que tiene dentro de nuestra cultura. Si el odio que destilás por cada poro porque un tilingo como Lindelof osa meterse con una obra como Watchmen no te permite disfrutar de un episodio como este… lo lamento mucho por vos, te tengo un poco de pena.

Watchmen, la serie de HBO, es un gran producto de la televisión moderna, con un enorme valor de producción, muy buenas caracterizaciones y una historia lo suficientemente compleja como para mantenerte interesado en su desarrollo hasta el comienzo del episodio final, como mínimo. Como ya comenté al comienzo, la resolución no fue de mi agrado, no al menos en aquellos aspectos que importan, y me hubiera gustado ver un poco más de Looking Glass e inclusive saber más de personajes super transversales a la historia como los canas-vigilantes Panda, Red Scare o Pirate Jenny, así como también hubiera celebrado a los gritos un Veidt escrito a la altura del actor que buscaron para su caracterización. Pero de todos modos, es un excitante testamento audiovisual del legado inevitable que promueve y provoca una de las obras más importantes del siglo pasado, que a casi 35 años de su publicación sigue generando dividendos para DC Comics y sigue despertando interés en las nuevas generaciones, en parte gracias a ser revisitada una y otra vez por proyectos como este.

Después de ver esta temporada, ¿estoy deseoso por una segunda entrega de este show? No, la verdad que no, sobre todo porque no quedé conforme con la conclusión. Sin embargo, si HBO pretende armar algún tipo de antología de historias, todas ellas circunscriptas en esta proyección futurista del universo que creó Alan Moore, me tienen como futuro espectador de algo así.

