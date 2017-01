A MITAD DE CAMINO ENTRE FLASH GORDON Y ASTROBOY, UNA MITICA HISTORIETA DE LOS AÑOS ´80 ABRIO CAMINOS EN ESTO DE MEZCLAR ELEMENTOS DE LA NARRATIVA ORIENTAL Y OCCIDENTAL. SCOTT McCLOUD, TEORICO FUNDAMENTAL DEL NOVENO ARTE, FUE EL AUTOR DE ESA INOLVIDABLE EPOPEYA CONOCIDA COMO

ARTE Y TEORÍA

Antes de comenzar con Zot!, es indispensable dedicarle la primer parte de la nota al padre de la criatura: Scott McCloud, uno de los teóricos más importantes del ámbito de la historieta. El primer ensayo que le dedicó al mundo del comic es, cuando menos, un libro de lectura obligatoria: Understanding Comics (1993). En ese texto, presentado –como debe ser- como una historieta y explicado todo por el mismísimo autor, McCloud organiza una suerte de clase magistral en la que repasa la historia de los comics, cuáles son las herramientas narrativas más importantes de ese medio e incluso arriesga una definición para esta maravillosa forma de arte, y para ello parte de Will Eisner, quien definiera a las historietas como “arte secuencial”. Para McCloud, la historieta debería figurar en el diccionario de la siguiente manera: Imágenes pictóricas y de otros tipos yuxtapuestas en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información u obtener una respuesta estética del lector. El trabajo que desarrolló el autor fue de gran importancia para el medio y probablemente el postulado teórico más importante elaborado sobre las historietas.

Luego publicaría dos nuevos libros en los que extendería su estudio sobre el noveno arte. El segundo de la serie fue Reinventing Comics, publicado en el año 2000. En ese trabajo el autor explora nuevas formas de historieta y de producción, y para ello pone el acento en Internet y la enorme gama de beneficios que puede significar esta herramienta para los artistas y para los métodos de publicación. Este segundo libro despertó varias quejas por parte de miembros de la industria, quienes se sintieron amenazados por las ideas que McCloud proponía sobre el uso de la web. Pero sin ser tan maravilloso como el primero, Reinventing Comics es otro interesante laburo del historietista. El tercer y último libro se publicó en el 2006 con el nombre Making Comics: Storytelling Secrets of Comics, Manga and Graphic Novels. El autor aquí se enfoca, como indica el título, en los distintos métodos de producción de las historietas. Pero volvamos al primero, a Understanding Comics, porque ese primer trabajo que realizó McCloud fue una consecuencia directa de su trabajo en Zot!, un comic que para el historietista significó aprender los mecanismos narrativos de una historieta y ponerlos en práctica en el mismo campo de juego, y sobre la marcha desmenuzarlos y jugar con ellos. Zot!, en ese oscilar entre el manga y el comic americano, no sólo fue una gran historieta, sino también el terreno en el que Scott McCloud desarrolló su tesis, a través de una trama enriquecida con personajes profundos e historias geniales. Y hacia allá vamos.

ZOT!, O EL PRIMER AMERIMANGA

Resaltemos: qué espantoso es ese término “amerimanga”. La palabra es fea y suena más a editor que intenta vender basura que a un concepto real sobre cómo el comic americano intentaba incorporar técnicas de narrativa oriental. Esa triste palabrita apareció en Estados Unidos cuando varios editores comprendieron que el fenómeno manga era imparable y era necesario sumarse a la moda. Por esa época –hablo de la segunda mitad de los ´90- en Estados Unidos preocupaba que el mercado editorial de comics redujera sus ventas frente a esta oleada de historietas cuyos protagonistas tenían esos ojos enormes, y que encima –¡ENCIMA!- eran en blanco y negro. Entonces los caminos se dividieron; los malos artistas, decidieron pensar exactamente eso: “si esta cosa del manga vende tanto, y bué, habrá que ponerse a diseñar tipos con ojos grandes y listo”. Del otro lado, los talentosos entendieron que no, que el manga tenía que ver (entre tantas otras cosas) con una forma de narrar más que con el simple diseño de personajes. Y Scott McCloud fue, en los ´80, el primero en comprender ese mecanismo.

Zot! debutó en 1984 y finalizó en 1990, cuando el manga estaba todavía lejos de ser popular en EEUU. La serie se divide en tres grandes sagas. La primera de ellas es del número 1 al 10 y relata el origen de la historia. El protagonista es, obviamente, Zot, un héroe perteneciente a un mundo alternativo de aspecto retro-futurista. A pesar de no tener grandes poderes, Zot se vale de la ciencia para combatir a los excéntricos villanos de su tierra. La aventura comienza cuando el protagonista, durante una persecución de un grupo de terribles robots, viaja a la Tierra y conoce a Jenny, una adolescente común y corriente que pronto se fascina con la figura del héroe y su mundo, al que decide visitar. De regreso al universo paralelo, el héroe y su nueva compañera deberán encontrar una llave que puede abrir una puerta de acceso para que ambas realidades se comuniquen, lo que podría poner en peligro a la Tierra. El combate se define en Sirius IV, un planeta en el que se originó la llave y que, como es de esperar, tiene como objetivo destruir el hogar de Jenny. Finalmente, Zot derrota al malvado tirano y devuelve a la chica a su lugar de origen. Sin lugar a dudas, la característica más importante de esta primer parte es la alegría que desprende el propio protagonista y la fascinación que tiene por la aventura. Esta primer tanda de la colección fue la única realizado a todo color, porque luego McCloud optaría por el blanco y negro para los siguiente números. Estos números hoy son muy complicados de conseguir, y aunque en 1997 se recopilaron en un único volumen editado por Kitchen Sink, hoy sigue siendo un material recontra agotado.

ZOT! EN BLANCO Y NEGRO: ENTRE DOS TIERRAS

En 1987 McCloud comenzó la segunda parte de la saga en el número 11 de Zot!, y culminó en el 27. Esta nueva parte es conocida bajo el nombre “Heroes and Villains”, y está marcada por el constante ir y venir de Jenny al mundo de Zot, un lugar que tiene a la protagonista totalmente embelesada. Aquí el autor comienza a trabajar mucho más los aspectos vinculados al manga y es en donde se nota con mayor claridad la influencia de Osamu Tezuka, que el propio McCloud reconoce como su mayor fuente de inspiración. Y si bien este arco vuelve a estar fuertemente marcado por la aventura en el mundo de Zot, también comienzan a asomar momentos de gran tristeza a medida que el romance entre los protagonistas gana en solidez. Esa sensación de “pertenecer a dos mundos” que envuelve a la pareja, es la que dispara los mayores conflictos y tiñe a la historieta de una amargura atípica en otros comics de aventura.

Así, y de forma paulatina, el clima de Zot! cambia cuando se comienza a plantear que Jenny no va a poder estar siempre en ese mundo, porque en la Tierra tiene a su familia y su vida. Y frente a esta triste realidad, el héroe decide entonces dejar su hogar para vivir en nuestro mundo, para estar junto a ella, junto a Jenny.

La tercer y última parte de Zot! se titula “The Earth Stories”, y va del 28 al 36, número con el que cierra la colección. Este arco es por lejos el más interesante de toda la serie. McCloud plantea una saga ambiciosa desde el momento que traslada al héroe, que viene de un planeta que parece una película sci-fi, a la Tierra, donde no hay super-villanos ni nada que se asemeje. Entonces decide que la piedra angular de la historia sea esa adaptación del personaje a nuestro mundo y cómo debe intentar hacer justicia entre la gente común; de este modo, el protagonista comienza a ganar mayor profundidad para convertirse en una figura realmente entrañable. Por el lado de Jenny, a ella también la afectará el cambio de escenario, y también la muchacha comenzará a generar un mayor interés. Volver a su lugar, a su casa y a sus estudios tras haber conocido el fascinante mundo de Zot, le genera una sensación de amargura increíble. Y desde ese lugar el personaje intentará también descubrirse a sí misma y a su entorno. Por estos números, ambos transitarán todo tipo de dilemas emocionales. A su vez, alrededor de ellos Scott teje un segundo nivel en el comic que se refleja en las historias sociales que giran alrededor de la pareja protagónica, porque lo que McCloud denuncia en buena parte de estos números son las averías que tiene la sociedad en la que vivimos, en la que nadie se preocupa por nadie porque todos están, según lo ve el autor, en sus propios mundos. El punto cúlmine de la triste realidad que plantea el comic es cuando, al intentar ayudar a una persona, a Zot le pegan un tiro que lo deja cerca de la muerte.

En este contexto, uno de los episodios más recordados por los lectores fue “Normal”, el número 33 de Zot!. Allí Terry, una amiga de Jenny, se atormenta cuando comprende que no son los hombres quienes le interesan, sino las mujeres. Y el reconocerse lesbiana y poder aceptarlo con plenitud es el eje de la historia. Hubo un sinfín de elogios por la elegancia y la sensibilidad que McCloud demostró en este magnífico número, que tiene un final que hace lagrimear hasta al más guapo.

Así es como en apenas 36 números, McCloud plantea una historieta que va de una gran aventura a un enorme drama, que lejos de la tibieza, se animó a evolucionar hacia el lugar más complejo: nuestra realidad.