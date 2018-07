Doctor Strange tendrá secuela

Si hace unos meses el Doctor Stephen Strange visualizara la chance de que Marvel Studios produjera una secuela de Doctor Strange, hubiera encontrado más posibilidades de que los Avengers derrotaran a Thanos en combate.

Y no es porque la peli del Hechicero Supremo no recaudara bien (de hecho facturó unos 678 millones de dólares con un presupuesto de 165 millones) sino que, por alguna razón, a Marvel / Disney no le terminó de cerrar, al punto de que le preguntaron a todos los críticos que la fueron a ver si les había gustado o si habían notado detalles a corregir.

Pero el buen desempeño el personaje en Avengers Infinity War le ha ganado una nueva oportunidad al personaje, al punto de que Kevin Feige acaba de anunciar que el buen Doctor tendrá una secuela que llegará a los cines en los próximos años.

Eso termina de dar una pista de que el personaje, de alguna manera, podrá retomar el curso de su historia después de lo que le ocurrió en Infinity War y ser parte de la Fase 4 de Marvel Studios que comenzará en Breve con otro de los afectados por el accionar de Thanos: Spider-Man Far From Home.

De acuerdo a lo adelantado por Feige, el Doctor Strange 2 estará ambientada unos cuantos años después de la película original y, al igual que ocurre con las otras películas que se vienen, explorará “nuevos tonos y cosas diferentes”.

Todavía no se sabe si Scott Derrickson (Sinister), estará a cargo de la secuela.

