¿Batman Beyond con Michael Keaton?

En el año en el que Batman Beyond (Batman del Futuro en Latinoamérica) cumple sus primeros 20 años de existencia, al guionista Kevin Smith se le ocurrió que sería una idea genial hacer una película “live action” (con actores) y que tenga a Michael Keaton como el Bruce Wayne anciano pero todavía vigente.

La idea no es del todo descabellada ya que Keaton puede ser considerado como el primer Batman “serio” del cine que además protagonizó un film que en 2019 cumple nada menos que 30 años de su estreno. Si bien Keaton protagonizó sólo dos de los films “noventosos” de Batman, es el más recordado de esos actores por su gran trabajo interpretando al Caballero de la noche.

“La deberían hacer en ´live action´. Sería ´fucking amazing´. ¿Se lo pueden imaginar? Esa película recaudaría mil millones de dólares así nomás, loco. Si le decís a la gente que Michael Keaton vuelve a interpretar a Batman, y después les explicás que es sería en Batman Beyond; ellos te van a decir que quisieron ver eso toda su vida. Esto sería fucking genial y ya me anoto. ¿Cuándo empezamos?”, le dijo Kevin al periodista de Hollywood Reportes Marc Bernardin en su podcast “Fatman on Batman”.

Batman Beyond (también conocido en algunos lugares como Batman of the Future) se estrenó en los Estados Unidos el 10 de enero de 1999 (en Argentina el 4 de julio de 1999) y presentaba a un nuevo Batman encarnado por el adolescente Terry McGinnis, a quien Bruce Wayne entrena para que lo reemplace como el protector de una Gotham que se puso peor que en sus épocas.

La serie tuvo una duración de tres temporadas, y tuvo una película pero el éxito de serie animada de la Justice League impidió que se realice una cuarta etapa. Sin embargo, el episodio final de la Justice League Unlimited (“Epilogue”) contiene una historia que sirve de cierre a ambas series animadas.

El personaje trascendió el Universo DC Animado y obtuvo varias miniseries en las que prácticamente se lo incorporó a la continuidad de “The New 52”.