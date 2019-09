Vuelven los Master of the Universe (por Netflix, obvio)

Para muchos cuarentones, la serie animada de He-Man no fue sólo un excelente medio para vender muñecos sino también una fuente inagotable de aventuras y moralejas que amenizaron las tardes del viejo Canal 9 de Alejandro Romay; y que hoy se revitalizaron como memes de dudoso gusto.

La fama y gloria de He-Man no se vieron empañada siquiera por la decepcionante película que protagonizaron Dolph Lundgren y Frank Langella en 1987, ni por el spin-off de su hermana She-Ra que si bien no era malo, distaba mucho de la calidad de la original.

Netflix estrenó el año pasado una versión “deconstruida” de la hermana de He-Man, y a pesar de que allí apenas se hacía referencia al pasado secreto de la protagonista, los resultados fueron tan buenos que en los últimos días largó la tercera temporada para todos sus seguidores.

Pero los fans sabían que no iba a pasar mucho tiempo antes de que He-Man cayera también en la carrera del revival y eso es lo que confirmó este fin de semana el productor, director y guionista Kevin Smith, conocido por sus exitosas películas de bajo presupuesto Cajeros (Clerks, 1994), Mallrats (1995) y Dogma (1995).

The war for Eternia begins again! Superstar director Kevin Smith continues the original series’ story right where it left off in Masters of the Universe: Revelation, a new series telling the epic tale of what may be He-Man and Skeletor’s final battle. pic.twitter.com/41rOXjZLtO

El cineasta oficiará de showrunner de Master of the Universe: Revelation, que será coproducida por Netflix y Mattel Television, la división de medios de la empresa fabricante de juguetes que dio a luz esta franquicia allá por 1983.

A diferencia de lo que ocurrió con la fallida serie estrenada en 2002, Masters of the Universe: Revelation actuará como secuela de la animación original, que se emitió en los Estados Unidos entre 1983 y 1985 y duró 130 episodios.

Smith trabajará como guionista de la serie junto a Eric Carrasco (Supergirl), Tim Sheridan (Justice League Action), Diya Mishra (Magic: The Gathering) y Marc Bernardin (Castle Rock).

La animación, en tanto, correrá por cuenta de Powerhouse Animation, que ya hizo para Disney la interesante adaptación del videogame Castlevania, que cuenta con dos temporadas.

“¡Por el poder de Grayskull! ¡Tengo que bañarme! ¡Gracias Mattel y Netflix por dejarme jugar en su universo! Les prometo que esto no será un Stinkor”, escribió Smith en su cuenta de Twitter haciendo referencia a un personaje famoso por su horrible pestilencia.

