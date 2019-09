¡Spider-Man se queda en el MCU!

Nos reclamaron esta nota pero la verdad es que preferimos esperar un mes para no escribir al “pe pe” debido a que sabíamos que todo iba a terminar de esta manera.

Después de un mes de “tira y afloje”, Disney y Sony lanzaron un comunicado en conjunto informando que Spider-Man seguirá, al menos por dos años, más en el MCU y participará de alguna de las películas de Marvel Studios, al tiempo que completará su trilogía fílmica en Sony.

Hace un mes, y tras convertirse en la película de Spider-Man más exitosa de todas, la compañía Sony, que tiene los derechos para hacer película del personaje hasta que lo hayan exprimido por completo, y Disney anunciaron que ya no había más intervenciones de ese personaje en el MCU debido a que ninguno de los dos se dignaba a aceptar las condiciones que exigía el otro. Disney quería un porcentaje mayor al 30 por ciento de la recaudación y, entre otras barrabasadas, Sony quería meter la bazofia que hicieron con Venom en el universo de Peter Parker.

Disney planteaba que el tratamiento del personaje que implementó Kevin Feige ha sido fundamental para que Spider-Man: Lejos de Casa (Spider-Man: Far from Home, 2019) rompiera la barrera de los mil millones en la taquilla. Y era es su fundamento para exigir que se modifique el acuerdo inicial y conseguir más regalías.

Los ratones de Sony, por más que les gustaba mantener al presidente de Marvel Studios como colaborador –por cuyos servicios no tuvieron que pagar un centavo hasta la fecha ni siquiera cuando participó en producciones ajenas al MCU como la infecta Venom y Spider-Man: Un Nuevo Universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse, 2018) consideraban que no necesitaban ayuda externa para convertir otro film con Tom Holland en un hit. ¿Había que sabotearles la película]? Por supuesto que sí. ¡Devuelvan a Spidey!

Sin embargo, si esto seguí así, ambas partes iban a terminar perdiendo. Disney quiere a Spider-Man de vuelta pero se gastó una millonada en comprar Fox así que ahora está sacando todas las películas que pueden (y su plataforma de streaming) para exprimir los bolsillos de sus fans y conseguir llenar sus cofres de vuelta.

Sony, por su parte, debió cancelar los films que protagonizaba Andrew Garfield porque eran una mera repetición de los que había hecho Sam Raimi entre 2002 y 2007 y al no poder interactuar con los personajes del MCU, pues, se caía toda la gracia de las nuevas películas.

De esta manera, fue el propio Feige el que publicó el emitió el comunicado en el que compartió su felicidad por continuar con el “viaje de Spidey”. “Es un poderoso ícono y un héroe cuya historia atraviesa todas las edades y públicos en todo el mundo. Además, es el único héroe con el superpoder de cruzar universos cinematográficos, así que mientras siga desarrollando su propio ‘Spider-verso’ nunca se sabe que sorpresas depara el futuro”, destacó el ejecutivo.

El comunicado aclara que la tercera entrega en solitario del arácnido producida por Marvel y Feige y distribuida por Sony llegará a las salas el 16 de julio de 2021 también dirigida por John Watts . Asimismo se confirma que el personaje también continuará haciendo sus apariciones en las cintas del UCM, como lo hizo en la reciente Avengers: Endgame (2019).

Por su parte, Robert Lawson, el jefe de comunicaciones de Sony Pictures Entertainment, afirmó que ambas empresas tuvieron “una gran colaboración en los últimos cuatro años” y que aunque habían roto relaciones en agosto siempre hubo un “deseo mutuo de continuar igual que el de muchos fans“. ¡Sí, como no! La pensaron un poco y dieron marcha atrás.

Como la mayoría de los personajes de Marvel Comics, los derechos de explotación cinematográficos de Spider-Man fueron vendidos a mediados de los 90´s a Sony; mucho antes de que Marvel Studios fuera adquirida por Disney y Feige montara la exitosa franquicia.

Por ese motivo, no es casual que la primera película de la criatura favorita de Stan Lee en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) se titulara justamente Spider-Man: De Regreso a Casa (Spider-Man: Homecoming, 2017). Y al parecer, al menos por unos años, permanecerá en su primer hogar.

Como corolario, en los últimos días, Sony dio a conocer algunas escenas borradas de la última película, y también un video muy especial protagonizado nada más y nada menos que por… ¡J. Jonah Jameson (J.K. Simmons)!

