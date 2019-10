Tráiler de “Birds of Prey”

Si bien Warner Bros. cambió de Guasón, mantuvo en su puesto a su novia, Harley Quinn, que protagonizará un nuevo film basado en uno de los títulos más conocidos de DC Comics y llegará a los cines el 6 de febrero de 2020.

Se trata de Aves de Presa (y la fantástica emancipación de una Harley Quinn) (Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, 2020) que traerá de vuelta a la pantalla a Margot Robbie junto a Mary Elizabeth Winstead como Cazadora (Huntress); Jurnee Smollett-Bell como Canario Negro (Black Canary); Rosie Pérez como Renee Montoya y a Ella Jay Basco como Cassandra “Cass” Cain.

La película pondrá a este grupo de heroínas –salvo Harley, claro está- contra una rufla conformada por Victor Zsasz (Chris Messina) y Roman Sionis (Ewan McGregor), más conocido como Máscara Negra (Black Mask).

La película está dirigida por Cathy Yan (“Dead Pig”) a partir de un guión de la británica Christina Hodson (“Bumblebee”) y está producida por la propia Margot Robbie y Bryan Unkeless y Sue Kroll.

El film preparará el camino para el estreno de Escuadrón Suicida 2 (Suicide Squad 2), grupo al que también pertenece Harley Quinn, y será el primero de una trilogía de grupos femeninos basados en personajes de DC Comics como Gotham City Sirens (Sirenas de Ciudad Gotham).