Birds of Prey: nuevo trailer

Este jueves, Warner Bros. lanzó un nuevo tráiler de Aves de presa y la Fantabulosa emancipación de una Harley Quinn (Birds of Prey and the Fantabulous emancipation of a Harley Quinn), la esperada película de DC Universe que reinterpreta al conocido grupo de heroínas y antiheroinas.

El film está protagonizado por Margot Robbie (Suicide Squad), que regresa en el papel de Harley Quinn, junto a Mary Elizabeth Winstead (Avenida Cloverfield 10 y la serie de TV Fargo) como Huntress, Jurnee Smollett-Bell (de True Blood) como Black Canary, Rosie Perez como Renee Montoya, Ella Jay Basco como Cassandra “Cass” Cain (¿Batgirl?), Chris Messina (Argo) como Victor Zsasz y Ewan McGregor (Trainspotting) como Roman Sionis, alias Black Mask. .

Como ya contamos en alguna ocasión, esta suerte de secuela (o nada que ver) del Suicide Squad esta dirigida por Cathy Yan con guion de Christina Hodson (Bumblebee) y llegará a los cines argentinos a partir del 6 de febrero de 2020.

El trailer, a continuación: