6 dudas que dejó The Defenders

El esperado estreno de The Defenders dejó a más de un fan con la boca abierta y no sólo por los espectaculares combates suscitados, ni los inesperados regresos de algunos personajes que habían quedado perdidos por allí, sino porque varios de los cabos que habían quedado sueltos, no sólo continuaron así sino que se abrieron nuevos interrogantes con miras a futuras temporadas.

[ATENCIÓN: SPOILER ALERT]

Los 8 episodios de esta nueva producción de Netflix y Marvel Televisión lograron reunir finalmente a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y darle un poco más de dinamismo a la historia de Iron Fist, pero además también le dieron lugar a nuevas historias protagonizadas por los personajes secundarios que serán abordadas en los nuevos episodios de las series solistas que verán la luz el año próximo.

¿Cómo sobrevivió Matt Murdock al gigantesco derrumbe?

Al final de esta primera temporada de The Defenders, el grupo lamenta la muerte de Daredevil luego de que a éste le cayera un gigantesco edificio encima mientras peleaba con Elektra. Pero, algunas escenas después, vemos a Matt vivito y coleando en el famoso convento donde quizá se encuentre a… bueno, los fans ya saben quién. Pero eso no responde ni ahí la pregunta: ¿cómo hizo para salir de semejante situación?

La respuesta quizá la sepamos en l tercera temporada de El Hombre sin Miedo, aunque una cosa es tener una armadura y darse machaca con el Kingpin, y otra es quedar tapado por toneladas y toneladas de escombros.

Lo cierto es que Marvel no va a liquidar a su héroe más taquillero así como así (y menos que menos antes que aparezca Bullseye) así que le tocará en suerte a algún pobre guionista explicar como “cuernitos” pudo burlar a la muerte en esta ocasión.

¿Será Danny Rand el nuevo Daredevil?

Cuando Matt Murdock envía al resto de los Defenders a la superficie y se queda peleando con Elektra en el subsuelo, le encarga a Danny Rand que proteja la ciudad de Nueva York en su ausencia. ¿Podría implicar esto que el empresario se convierta en el nuevo Diablo Guardian de Hell´s Kitchen? ¿Será la temporada 2 de Iron Fist la temporada 3 de Daredevil? En los cómics, el Hombre sin Miedo ya ha sido suplantado en algunas ocasiones por Spider-Man y Iron Fist pero en una etapa muy particular, el propio Black Panther se convirtió en el protagonista del título, por lo que esta idea no es del todo descabellada.

Además, la mala recepción que tuvo la serie Iron Fist, podría ser la excusa ideal para que Marvel Television “redima” al personaje con una nueva identidad, que por otra parte es una figura mucho más fuerte para los habitantes de Hell´s Kitchen.

¿Por qué Alexandra Reid terminó siendo una patiña más que una prota gonista?

La incorporación de Sigourney Weaver como un personaje inexistente en los comics, dotó de una nueva dimensión a The Defenders. Pero cuando parecía que se venía una tremenda batalla en el capítulo 8, llega Elektra y la liquida sin más dos episodios antes.

De esta manera, la que pintaba como la gran villana de la serie, y la única de la que no se sabía nada en un comienzo, salvo que era inmortal y que lideraba la quinta facción de “La Mano”.

Básicamente, Weaver hace todo lo que se puede esperar de su personaje ya que, al igual que Luke Cage, hay un recambio de enemigos (sale Cornell “Cottonmouth” Stokes y entra Diamondback) promediando los episodios como para darle un mayor dinamismo a la historia para que no vuelva a ocurrir lo mismo de Jessica Jones, donde el Hombre Púrpura se eternizó en su puesto a lo largo de los 13 episodios que dura la temporada.

¿Qué le ocurrió a Madame Gao?

El liderazgo de The Hand quedó a la deriva al finalizar el último episodio de The Defenders cuando los cuatro líderes que quedaban luego de la muerte de Alexandra llegaron al fin de su existencia… o al menos eso es lo que se supone.

Con Elektra y Murakami muertos durante la implosión del edificio de Midland Circle, y Bakuto asesinado por Coleen Wing, sólo queda saber qué fue de la omnipresente Madame Gao. Ala venerable anciana se la pudo ver algunos segundos antes de que el contador de la bomba que destruyó la estructura llegara a su final, cuando le dijo a Murakami que “el fin había llegado” pero lo cierto es que luego se devaneció. ¿Habrá sobrevivido para pelear otro día?

En caso de que viviera… ¿podría reconstruir The Hand o sus días como mafiosa internacional han terminado?

La respuesta quizá llegue pronto en una nueva serie de Marvel / Netflix, o quizá los productores deseen darle un descanso a tantos ninjas y los saquen de la escena por un rato para concentrarse en algún otro tipo de enemigo.

¿Cómo revivió The Hand a Bakuto?

Para los poco memoriosos -y los que tiene miedo de ver Iron Fist por temor a morir de un embole tormentoso- recordemos que Bakuto, el némesis de Danny Rand, fue asesinado al final de la Temporada 1 de esa serie, pero gracias a la “magia” de la resurrección, regresó para ayudar a sus compañeros llevar sus planes en Midland Circle.

El problema es que Bakuto volvió a la vida en un momento en que no podía hacerlo.

A ver: Según la cronología de la serie, Elektra fue revivida por The Hand al final de la Temporada 2 de Daredevil, que transcurre varios meses antes de Iron Fist, y en el proceso se utilizó toda la reserva del elixir de resurrección.

La presencia de Clare en ambas series, y el hecho de que a Murakami y Gao, lo otros dedos restantes de The Hand, les moleste no contar con más elixir es buena prueba de este argumento, por lo que la pregunta sale naturalmente: ¿de dónde sacaron el líquido milagroso?

Obviamente, puede haber explicaciones de sobra pero, a simple vista, pareciera que el argumento de la serie no fue coordinado correctamente por los productores y haya quedado como el clásico “error de continuidad” que suele salir a la luz en los comics de la Casa de las Ideas.

¿Harán su aparición los Avengers?

Si bien en todas y cada una de las series de Marvel / Netflix se hace referencia a “El Incidente” –la batalla en las calles de New York de la primer película del súper grupo-, lo cierto es que más allá de los personajes del reparto secundario, no han aparecido los actores de las películas, como sí ocurre en Agents of S.H.I.E.L.D y eso da una clara referencia a que probablemente nunca ocurra.

Esto, a la larga repercutirá en este microuniverso, que en teoría comparte continuidad con las películas y series de Marvel Studios como el nuevo Spider-Man, Dr. Strange o los mencionados Agents of S.H.I.E.L.D., pero se entiende que para producciones de este nivel presupuestario, conseguir un cameo de Robert Downey Jr., Chris Evans o Chris Hermsworth cuyos personajes debería de alguna u otra manera notar las masivas batallas de ninjas, terremotos y explosiones de edificios en su ciudad pero, extrañamente, no lo hacen.

Por último, y como “bonus track” queda la extraña fijación que han tenido todos los directores para con la otra gran protagonista de estos episodios: la delantera de Simone Missick, actriz que interpreta a la detective Misty Knight. Hay planos directamente dedicados a sus atributos, con paneos y primeros planos que no llegan a dismular esta admiración, como los que realizó el director del episodio 7, Félix Enríquez Alcalá, en el minuto 16 del mismo.

¿Y vos que opinás?

*Adaptada de una nota escrita por Jesse Schedeen para IGN.com