Adelanto de Batwoman temporada 2

Hace algunos meses la actriz y modelo Ruby Rose sorprendía al fandom tras anunciar su salida de la serie Batwoman, con apenas una temporada de trabajo. En su momento se adujeron varias razone a esta decisión pero lo cierto es que la verdadera noticia es que en lugar de reemplazarla con una actriz de características similares la producción decidió darle un nuevo giro a la serie.

Y para que esta decisión quede sellada a fuego, los productores decidieron que la nueva Batwoman sea afroamericana contrataron a Javicia Leslie para que tome el manto del murciélago.

De esta manera, el 17 de enero llegará a la pantalla de The CW (aquí probablemente lo haga por las señales de HBO) la segunda temporada de la serie en la que hará su debut la nueva Batwoman llamada Ryan Wilder. Como para que las cosas no sean tan diferente al comic, el personaje aparecerá en Batgirl #50 aunque en una versión un tanto diferente.

Según los adelantos, la salida de Kate Kane (Ruby Rose) se verá reflejado como una desaparición inexplicable, oportunidad que tomará Ryan Wilder para “finalmente ser poderosa y ya no una víctima mientras sobrevive en las duras calles de la ciudad”. El adelanto muestra que las principales características del personaje de Ruby Rose también se mantendrán inalterables como su traje, la peluca pelirroja y su elección sexual, entre otras cosas.

Heavy is the head that wears the cowl. Season 2 premieres Sunday, January 17! Stream next day free only on The CW. #Batwoman pic.twitter.com/vrhXM4KjCq

— Batwoman (@CWBatwoman) December 30, 2020