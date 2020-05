Adelanto: Superman Man of Tomorrow

La semana próxima, DC Animation estrenará en todo el mundo Justice League Dark: Apokolips War, el nuevo largometraje basado en la historia del mismo nombre, que dará fin a la continuidad iniciada con The Flashpoint Paradox, el equivalente a The New 52 de la animación. En el medio quedaron 15 películas protagonizadas por la Justice League, los Titans y los miembros de estos grupos.

Pero como para demostrar que esto no es el final ni mucho menos de 13 años de historias animadas, el estudio adelantó un fotograma de Superman: Man of Tomorrow, que marcará una nueva etapa con su novedoso sistema de animación y diseño, como se puede ver en la imagen, cortesía de Warner Bros.

Esta nueva historia mostrará los primeros días del Hombre de Acero como superhéroe de Metropolis y becario del Daily Planet, y contará con las voces de Darren Criss (Superman), Zachary Quinto (Lex Luthor), Alexandra Daddario (Lois Lane), Brett Dalton (Lobo) y Ryan Hurst (Parasite).

La dirección del film corre por cuenta de Chris Palmer (Voltron: The Legendary Defender) y el guion es de Tim Sheridan (The Death of Superman). Lamentablemente, la pandemia de coronavirus ha detenido la producción de este film, por lo que no se sabe su fecha de estreno de momento.