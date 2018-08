Ahora sí: Fox es de Disney

El 14 de diciembre estaba en el aeropuerto de Ezeiza a punto de tomar el avión que cambiaría mi vida cuando de pronto ¡flash (la chica del bikini azul)!: me aparece en el celular un alerta de que Disney había comprado Fox.

Algunos días atrás, el rumor había comenzado de la mano de varios accionistas de ambas compañías, que especificaban que se montaría una operación para comprar la división de entretenimiento del gigante por unos 52.400 millones de dólares, un vuelto teniendo en cuenta lo que factura Disney por año.

Pero pasaron los meses y la operación no sólo no se concretó sino que incluso apareció el conglomerado Comcast que ofreció más plata (unos 65 mil millones de dólares) y estuvo a punto de quedarse con la dueña de franquicias como Aliens, Predator, Los Simpson, Avatar y… ¡los X-Men!

Finalmente, hace algunas semanas –y autorización del comité antimonopolio de los Estados Unidos- Disney logró concretar la operación por la friolera de 71.300 millones de dólares con el visto bueno del 99 por ciento de los socios accionarios de ambas compañías.

La fusión entre ambas compañías, que se haría efectiva durante la primera mitad de 2019, le permitirá a Disney tomar el control sobre los grandes y pequeños estudios propiedad de FOX, así como ciertas secciones de su división televisiva no relacionadas con deportes o informativos.

Pero la mayor alegría para los fanáticos de los comics es que los X-Men y Los Cuatro Fantásticos puedan incorporarse tarde o temprano al Universo Cinematográfico Marvelita y enriquecerlo con miras a un mejor desarrollo de la denominada “fase 4”.

¿Con qué se quedó Disney entonces?

Además de las mencionadas franquicias comiqueras de X-Men (y Deadpool) y Fantastic Four, Fox también es dueña de Alien, Avatar, El Planeta de los Simios, Duro de Matar, Kingsman, Maze Runner, Mi Pobre Angelito, La Era de Hielo, Rio, Alvin y las Ardillas o Predator. Esto sin contar con el interminable catálogo de mega éxitos de Fox como Titanic, y Star Wars Episode IV que contó con inversión de Fox y que no entraba en el acuerdo de compra de Lucasfilm de 2012.

En la TV hay para elegir entre Los Simpson, American Dad, Family Guy, The X-Files, Futurama, Married with… Children, 24, American Idol, Prison Break, How I Met Your Mother, Modern Family, Glee, American Horror Story, The Gifted, Legion, y varios canales que llegan a todo el mundo como Fox, FX y Nat Geo.

Pero además, con esta compra, Disney también tiene acceso al 30 por ciento de la plataforma Hulu, que tiene en su haber algunas de las series más destacadas del streaming como The Handmaid´s Tale, que viene de ganar algunos de los más destacados premios y se ha hecho con una legión de seguidores. Pero esto habilitaría a que Disney utilizara su increíble catálogo de películas y series para destruir en cuestión de segundos a la que será su nueva competencia, su hasta ahora aliado Netflix, plataforma que abandonará en 2019.