Andy Muschietti dirigirá The Flash

La demoradísima película de The Flash recobró bríos y podría llegar a la pantalla grande en los próximos dos años de la mano de un director argentino: Andy Muschietti.

El cineasta, que estuvo en la Argentina hace algunos días para presentar It: Capítulo 2, le confesó al sitio Fandango que está en tratativas con Warner Bros para hacerse cargo del proyecto que ya abandonaron dos colegas: Jonathan Goldstein y John Francis Daley.

De esta manera, el velocista escarlata volvería a la pantalla grande tras su debut en Liga de la Justicia (Justice League, 2017), aunque hubo un pequeño cameo en la cuestionada Batman v Superman (2016).

Dado el historial sangriento de Muschietti en el cine, el realizador tuvo que salir a aclarar que la historia de Barry Allen (Ezra Miller) va por otro lado. “¿Toques de terror? No lo creo. Lo que me cautivó de Flash es el drama humano que hay, los sentimientos y las emociones que juegan un papel en dicho drama. Va a ser divertida también. No puedo prometer que vaya a haber elementos de terror pero es una historia humana muy preciosa”, aseguró el realizador que ya tuvo un “acercamiento” con el Universo Extendido de DC cuando fue pareja de la actriz Amber Heard, Mera en Aquaman (2018).

Todavía no hay detalles sobre si la película adaptará o no el arco de Flashpoint (que por otro lado tiene su versión animada en 2013) pero sí que Geoff Johns oficiará de productor.