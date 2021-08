Anthony Mackie protagonizará Captain America 4

Tras superar su dilema moral en Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie volverá a calzarse el uniforme del Captain America en la cuarta entrega de las películas del personaje. En consonancia con lo que ocurrió hace unos años en la renovación de los títulos de Marvel, Sam Wilson ocupará el lugar de Steve Rogers en la siguiente película del personaje.

Captain America 4 tendrá como guionistas a Malcolm Spellman y Dalan Musson mientras que el rol de director aún no está definido. Sin embargo Anthony Mackie será el protagonista del film, el primero en no tener a Chris Evans en ese puesto.

La serie de películas sobre el personaje son Captain America: the first avenger (2011), Captain America and the Winter soldier (2014) y Captain America Civil War (2016).