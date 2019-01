Aquaman, rey de los mares y la taquilla

A estas alturas, los fans debemos sincerarnos y reconocer que no dábamos un peso por los resultados de taquilla de Aquaman. Es más, si nos preguntaban hace un año, muchos de los integrantes de Comiqueando hasta dudábamos que se estrenara, dados los rumores sobre la renuncia de James Wang, que surgieron al mismo tiempo que Seth Grahame-Smith dejaba su cargo al frente de Flash.

Pero como el cine (igual que el Quini) te da revancha, ahora Wang disfruta de las mieles del éxito y hasta se convirtió en el nuevo nene mimado de DC / Warner ya que la película que dirigió ya lleva recaudados 751 millones de dólares sin haber roto ningún récord en su estreno.

De hecho, se especula que el film apenas recuperó los costos en los Estados Unidos (entre 160 y 200 millones), al recaudar “sólo” 189 millones de dólares, por lo que si Warner Bros se rigiera por los parámetros de una década atrás, estaríamos hablando de un fracaso. Pero como la estrategia de estrenar una semana antes en todo el mundo menos en los Estados Unidos convirtió a la película en un mega éxito en China (el título de Warner que más recaudó allí), las cosas pinta más que bien para el rey de los mares, que ya tiene más billetes contabilizados que la malograda Liga de la Justicia (Us$ 657 millones) y va por Wonder Woman, que llegó a los 821 millones hace un año y medio.

Esta buena performance hizo que varios fans salgan a “descargarse” de aquellos a los que no les gustó el film, lo que motivó a James Wang a llamarles la atención. “Llegó a mis oídos que algunos amigos se han estado molestando con algunos fans a los que no les gustó Aquaman. Por favor, no lo hagan. No es el tipo de apoyo que queremos. Sean respetuosos y vice versa. Está bien que no les guste mi película pero eso no implica que me ataquen personalmente o me citen en (posteos) odiosos. Paz” , escribió el cineasta.

It has come to my attention that some folks are getting harassed by some fans for not liking AQM. Please don’t do that. Not the kind of support I want. Be respectful. Vice versa, it’s ok to not like my film, but there’s no need to attack me personally, or tag me on hates. Peace✌️

— James Wan (@creepypuppet) December 30, 2018