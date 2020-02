Así será el nuevo Batman

Desde que comenzó la filmación de The Batman, hace algunas semanas, el director Matt Reeves ha despertado la curiosidad de todo el mundo por ver cómo quedará el actor Robert Pattinson en el traje del Caballero de la Noche.

Esto fue así hasta este jueves cuando Reeves se decidió a revelar la prueba de cámara que le hizo al actor con el manto del murciélago en un mensaje de Twitter.

Por si no lo pueden vero, acá va en otro formato:

Las reacciones no se hicieron esperar en la “red social del pajarito”, donde el video tuvo gran aceptación, sobre todo por los detalles que hacen al traje similar al que utiliza el personaje en los videojuegos de la serie “Arkham”.

En otro tuit, el director reveló que la melodía que se puede oir durante la prueba de cámara está compuesta por el genial Michael Giacchino, responsable de las bandas sonoras de varios films de las últimas dos décadas como A Star Wars Story: Rogue One, Los Increíbles, Star Trek y Super 8.

Yes folks that’s my music in the video Matt just sent out. Enjoy!! https://t.co/IW5LNroojL

— Michael Giacchino (@m_giacchino) February 13, 2020