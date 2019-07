Así será la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel

Este sábado, Marvel Studios dio el presente en el Hall H de la San Diego Comic Con 2019 con un panel liderado por Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, que anunció oficialmente las nuevas películas que harán saltar de la butaca a los fanáticos durante los próximos tres años.

Con gran parte de los elencos de dichas producciones en el escenario, Feige les dio el gusto a los fanáticos con los siguientes anuncios:

Películas

The Eternals

Dirigida por Chloé Zhao, la película que cuenta la historia de estos personajes superpoderosos creados por Jack Kirby contará con el trabajo de Angelina Jolie como Thena, Richard Madden como Ikaris, Kumail Nanjiani como Kingo, Lauren Ridloff como Makkari, Brian Tyree Henry como Phastos, Salma Hayek como Ajak, Lia McHugh como Sprite, y Don Lee como Gilgamesh. Llegará a los cines de Estados Unidos el 6 de noviembre de 2020.

Shang-Chi and the Legend of the ten rings (Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos)

La película que llevará a la pantalla grande al primer personaje asiático de Marvel Studios, contará con la dirección de Destin Daniel Cretton –responsable El Castillo de Cristal (The Glass Castle, 2017)- con Simu Liu, Awkwafina y el legendario Tony Leung. El film llegará a los cines de Estados Unidos el 12 de febrero de 2021 y, según Feige, el título alude a una leyenda que viene circulando en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) desde Iron Man.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange en el multiverso de la locura)

La secuela del film de 2016 se vio retrasada por las aventuras que el Hechicero Supremo vivió en Avengers Infinity War y en Avengers Endgame , pero ahora que se regularizó su historia, Scott Derrickson pondrá nuevamente manos a la obra con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen como Wanda, la Scarlett Witch de los Avengers. Se estrena en cines de Estados Unidos el 7 de mayo de 2021.

Thor: Love and Thunder (Thor Amor y Truenos)

El primer avenger en tener cuatro películas, volverá a los cines de la mano de Taika Waititi (director también de la divertidísima Thor Ragnarok) con Chris Hemsworth, Tessa Thompson y el triunfal regreso de Natalie Portman. ¿Se viene un triángulo amoroso? Estrena en cines de Estados Unidos el 5 de noviembre de 2021, dentro de… ¡dos años y medio!

Black Widow

Será la será la primer película de Marvel Studios de la Fase Cuatro y estará dirigida por Cate Shortland con Scarlett Johansson como Natasha Romanoff, David Harbour (el comisario de Stranger Things y protagonista de Hellboy) como Alexei, también conocido como The Red Guardian, Florence Pugh como Yelena, O-T Fagbenle como Mason y Rachel Weisz como Melina. Estrena en cines de Estados Unidos el 1° de mayo de 2020.

Blade

Después de 20 años y una trilogía para recordar, el conocido cazavampiros volverá al MCU en la piel del actor ganador del Oscar por Luz de Luna (Monlight, 2017) y Green Book (2018) Mahershala Ali. Todavía no hay director asignado ni fecha de estreno.

Series de TV (streaming)

The Falcon and the Winter Soldier (Falcon y el Soldado del Invierno)

Desde hace meses que se rumorea sobre la realización de esta serie original de Disney+, la plataforma de streaming que se lanzará en noviembre de este año. La serie contará con el protagónico de Anthony Mackie (Falcon), Sebastian Stan (Soldado del Invierno) y el regreso de Daniel Brühl como el villano Baron Zemo. La serie estrenará en Disney+ en Estados Unidos en 2020.

Wandavision

Otra serie original de Disney +, en la que volverá Paul Bettany como el androide Vision y la bella Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Bruja Escarlata. También será de la partida Teyonah Parris que intepretará la versión adulta de Monica Rambeau, quien fue presentada a la audiencia en Capitana Marvel (Captain Marvel, 2019) como la hija de Maria Rambeau (Lashana Lynch), la mejor amiga de Carol Danvers (Brie Larson). La serie llegará a Disney+ en Estados Unidos en 2021.

Loki

Tras el truquillo de continuidad incluido en Avengers Endgame, Tom Hiddleston retomará el papel que lo lanzó a la fama en la serie que estrenará Disney+ en Estados Unidos en 2021.

What if…?

La primera serie animada del UCM, muestra, al igual que su contrapartida de los comics, historias que ubicadas en realidades alternativas en el Universo Cinematográfico de Marvel. La serie estrenará en Disney+ en Estados Unidos en 2021.

Hawkeye

Otro vengador que logra obtener su propia serie es Jeremy Renner, que interpreta, al igual que en las películas, a Clint Barton, más conocido como Hawkeye. Kevin Feige insinuó que la serie explorará algunos momentos de la vida del protagonista como Ronin, tras lo ocurrido al final de Vengadores: Infinity War, cuando desaparecieron su mujer e hijos; y presentará a Kate Bishop, un personaje conocido en los comics que va a ser una parte integral de la serie. La serie estrenará en Disney+ en Estados Unidos en 2021.