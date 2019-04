Avengers Endgame: nuevo spot

El estreno de Avengers Endgame está a dos semanas de distancia pero eso no detiene a Marvel Studios de lanzar un tráiler tras de otro, y no hablar de los spots publicitarios con cada miembro del equipo.

En esta ocasión le tocó a Rocket, en una secuencia en la que debe llevar a los Avengers al espacio en busca de Thanos y se da cuenta de que varios de ellos no han estado nunca en el espacio exterior.

On April 26, every journey has an endgame. Get tickets to see Marvel Studios’ #AvengersEndgame. https://t.co/h90aWvima5 pic.twitter.com/8uzCykjjW9 — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 15, 2019

“¿Quién no ha estado nunca en el espacio?”, les pregunta el pequeño Guardián de la Galaxia al Cap, Black Widow, Ronin y War Machine, que levantan sus manos.

“Que nadie vomite en MI nave”, les replica.

Mirá otros spots de Avengers Endgame:

“You know your teams, you know your missions.” Marvel Studios’ #AvengersEndgame is in theaters April 26. Get tickets now: https://t.co/h90aWvzX1D pic.twitter.com/CU7RSGa8A1 — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 11, 2019

Part of the journey is the end. Marvel Studios’ #AvengersEndgame is in theaters April 26. Get tickets now: https://t.co/h90aWvzX1D pic.twitter.com/vvazYToGIu — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 14, 2019

“This is the fight of our lives.” Marvel Studios’ #AvengersEndgame is in theaters April 26. Get tickets now: https://t.co/h90aWvzX1D pic.twitter.com/3FLuapvQpi — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 13, 2019