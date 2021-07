Batgirl llegaría por HBO Max

Después de años y años de rumores, la película de Batgirl estaría finalmente en marcha aunque su destino no sería el cine sino la plataforma HBO Max. De acuerdo a The Hollywood Reporter, Warner Bros habría contratado a dos directores para llevar adelante el demorado proyecto.

Los marroquíes Bilall Fallah y Adil El Arbi, responsables de Bad Boys Forever, la tercera entrega policial con Will Smith y Martin Lawrence, serían los elegidos por el estudio para concretar el film basado en la heroína de la bat family. Siempre de acuerdo a THR, el filme no tiene todavía a su protagonista, pero sí un guion elaborado por Christina Hodson (Bumblebee, Birds of Prey, The Flash) en el que los directores están trabajando.

Cabe recordar que hace años se asoció este personaje a Joss Whedon, aunque eso quedó en la nada sobre todo después de que su nombre quedara impregnado de infamia a raíz de varias denuncias de los protagonistas de Justice League por su comportamiento agresivo y despótico en el set de filmación. Se especula con que el film retrate las aventuras de Barbara Gordon, la batgirl más famosa, aunque no la única ya que su traje lo han vestido también Cassandra Cain (un personaje que ya apareció en Birds of Prey aunque en una versión por demás particular), Helena Bertinelli (otro personaje del film de Cathy Yan) y Stephanie Brown.