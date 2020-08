Batman vuelve a los ´70 en Soul of the Dragon

Lejos de quedarse en el molde durante la cuarentena, Warner Bros. Animation no para de generar proyectos y mientras calientan la olla para el lanzamiento de Superman Man of Tomorrow ya están preparando la nueva película animada de Batman que tiene producción de Bruce Timm.

El responsable de Batman The animated series regresa al mito del defensor de Gotham con Batman Soul of the Dragon, un film que llevará al personaje a la década de 1970. De acuerdo a información divulgada por The Hollywood Reporter, la trama no está basada en un comic específico y en la misma el detective enfrentará a una peligro que llega desde su pasado con la ayuda de tres aliados: Richard Dragon, Ben Bronze Tiger Turner y Lady Shiva.

El film llegará en 2021 y contará con la dirección de Sam Liu (Superman: Red Son) y un guion de Jeremy Adams, que escribió la trepidante Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge.

En el reparto de voces, David Giuntoli será Batman, en tanto que el gran Mark Dacascos será Richard Dragon, Kelly Hu (X-MEN 2, 2003) será Lady Shiva y Michael Jai White (Spawn) será Bronze Tiger, tal como lo hizo en Arrow. También estará James Hong como O-Sensei y Josh Keaton como Jeffrey Burr, también conocido como Kobra.