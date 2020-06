¿Batman vuelve? Michael Keaton podría ser parte de The Flash

A Michael Keaton le va bien con los argentinos. Hace algunos años estuvo nominado al Oscar como mejor actor por Birdman y ganó un Globo de Oro en la misma categoría y ahora podría volver como Batman en The Flash, la próxima película de Andy Muscietti.

De acuerdo a información vertida por The Wrap, Keaton está en negociaciones con Warner Bros. para volver a vestir la capa del murciélago en la primera incursión solista en el cine del corredor escarlata.

Christina Hodson, que escribió Bumblebee (2018), es la autora del último borrador de este proyecto que ha dado muchas vueltas en los últimos años sin terminar de concretarse. El guión no estaría ubicado en la continuidad oficial del DCEU sino en los diversos multiversos, ya que sería una adaptación de Flashpoint, aunque no hay una confirmación oficial. Eso daría la pauta de que la película podría ubicarse (o no) en la Tierra 89 que presentaron en la Crisis en la Tierras Infinitas del arrowverse con la presencia de Alexander Knox (Robert Wuhl).

Sin embargo, fuentes cercanas a Muschietti le contaron a Comiqueando que “nada es lo que parece” y que el realizador tenía esta idea en mente desde que se hizo cargo del proyecto, por lo que habrá que esperar, primero, a que Keaton arregle el precio de su participación (su última vez como el personaje fue en Batman Returns en… ¡1992!) y que el proyecto se concerté finalmente.

Hace un año, Kevin Smith lanzó un rumor sobre una posible adaptación al cine de Batman Beyond, con Keaton repitiendo como Bruce Wayne. “Si le decís a la gente que Michael Keaton vuelve a interpretar a Batman, y después les explicás que sería en Batman Beyond; ellos te van a decir que quisieron ver eso toda su vida”, dijo el cineasta en su podcast Fatman on Batman.