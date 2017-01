Ben Affleck no dirigirá The Batman

Comienza la semana con novedades, y de las fuertes: Ben Affleck decidió retirarse de la dirección de The Batman.

El realizador de Argo y The Town estrenó hace poco tiempo Live by Night, un film que fue muy criticado y no obtuvo buena recaudación, por lo que quizá ese haya sido el motivo de tan drástica decisión.

Affleck publicó un comunicado de presa a través del sitio de la revista Variety en el que explicó las causas de su retiro.

“Hay determinados personajes que ocupan un lugar especial en los corazones de millones de personas. Interpretar este papel implica concentración, pasión y la mejor interpretación que pueda ofrecer. Ha quedado claro que no puedo hacer ambas tareas al nivel requerido. Junto con el estudio, hemos decidido buscar un socio, un director que colaborará conmigo en una película de tal envergadura. Todavía estoy en el proyecto, pero en la actualidad estamos buscando director. Permanezco extremadamente comprometido con el proyecto y espero poder llevarlo a cabo para los fans de todo el mundo”, escribió el actor.

Como se puede leer, Affleck todavía permanece en el proyecto como actor y como productor para poder hacer que este personaje tenga su película para el 2018, como estaba prometido.