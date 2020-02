Birds of Prey cambia de nombre

La semana pasada se estrenó en casi todo el mundo el film Aves de Presa (y la fabulosa emancipación de una Harley Quinn) (Birds of Prey and the Fabulous emancipation of a Harley Quinn), el nuevo film de DC Universe situado en la continuidad del Escuadrón Suicida (Suicide Squad) y la Liga de la Justicia (Justice League).

Sin embargo, y pese a que en los primeros siete días el film ha recaudado sus buenos 33 millones de dólares en taquilla en los EEUU y otros 48 en el resto del mundo (es decir, 81 palos verdes), los directivos de Warner Bros no están de lo más contentos, dado que ellos habían estimado que conseguiría entre 50 y 55 millones en el gran país del norte.

Por eso, y haciendo caso al concepto del “cuarto pilar” (junto con Superman, Batman y Wonder Woman) con el que Jim Lee definió la actual situación de la emancipada Harley Quinn, el estudio decidió rebautizar al film como Harley Quinn: Birds of Prey… ¡con la película ya en los cines!

De esta manera, el film comenzó a aparecer en los sitios de cine de Internet con su nuevo nombre de un día para el otro, en una movida que ya tiene precedentes en la historia de Hollywood. Uno de los casos más cercanos es el de Moana, la película de Disney que en Italia debió cambiar de nombre por Oceania dado que cuando los niños googleaban en nombre de la protagonista, el buscador les traía imágenes de la actriz porno Moana Pozzi.

Otro caso ocurrió en 2012 en Gran Bretaña donde el film Avengers, se vio obligado a cambiar por el de Avengers Assemble para diferenciarlo de la serie homónima protagonizada por Patrick McNee y Diana Rigg, y su adaptación al cine de 1999.