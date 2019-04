Black Adam se filmará en 2020

La película Shazam! se estrenó este fin de semana en casi todo el mundo y los resultados, son más asombrosos que el Capitán Marvel ya que obtuvo casi 160 millones de dólares en sólo tres días.

Con el presupuesto de 100 millones de verdes ampliamente amortizado, y con la secuela en mente, uno de los productores ejecutivos del film, Dwayne Johnson confirmó que el año próximo se filmará Black Adam, la película basada en uno de los villanos más famosos de Shazam!, que estará interpretado menos él mismo.

De unos 7 años a esta parte, Johnson pasó de ser un ex luchador profesional devenido en actor a una de las estrellas de acción mejor pagas gracias a su acertada elección de papeles en películas como Rápidos y Furiosos, Jumanji, y G.I.Joe El Contraataque, entre otras.

Hace algunos meses, Warner Bros anunció que estaba en tratativas para que Dwayne Johnson interpretara a Black Adam en una película pero parece que antes han querido ver cómo funciona la magia de Shazam en pantalla dado que han optado por presentar al Gran Queso Rojo en la pantalla grande; algo que va en camino a transformarse en un éxito tan grande como Aquaman si siguen recaudando plata a lo loco por los próximo 17 días hasta que lleguen los Avengers a apoderarse de todos los cines del planeta.

Por eso, este domingo, y con los números en la mano, el actor se comunicó con su público a través de su cuenta de Instagram para agradecer por “el aguante” y anunció que la filmación de Black Adam comenzará el año próximo, cuando se desocupe de alguno de sus múltiples proyectos.

“El desafío que estábamos teniendo y que me tenía molesto es que tratábamos de contar dos historias de origen en un guión. Aquellos que conocen los cómics y la mitología de Shazam! saben que ese personaje está conectado directamente con Black Adam. Black Adam es un villano a quien no puedo esperar para interpretar. He estado desarrollando esto, y ha estado conmigo en mi ADN durante más de 10 años. Ahora, deberíamos empezar a rodar la película en aproximadamente un año. Estoy muy emocionado por eso”, dijo Johnson.

El personaje ya fue presentado en Shazam!, cuando el hechicero (Djimon Hounsou) le cuenta al joven Billy Batson (Asher Angel) que en tiempos inmemoriales, él y sus congéneres eligieron a un campeón que los traicionó y se transformó en un villano.

Por lo pronto este gigante del cine estrenará Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw, el primer spin-off de esa franquicia automovilística creada luego de las desavenencias que tuvo con Vin Diesel en la octava entrega de las películas originales.