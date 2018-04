Blackhawk by Spielberg

Si bien la anuncian como su primera película de superhéroes, Steven Spielberg será el encargado de llevar a la gran pantalla a los Blackhawk, la legendaria historieta que salió primero por Quality Comics entre 1941 y 1956 y después pasó a DC.

Si bien no está confirmada al 100 por ciento su participación como director, el gran Steven será productor ejecutivo del proyecto y tendrá a su histórico colaborador David Koepp frente al teclado para darle forma a esta historia.

Koepp, que ya trabajó con Spielberg en Jurassic Park, Indiana Jones and the Kingdom of the Cristal Skull y War of the Worlds, tendrá la tarea de adaptar las aventuras de este grupo de pilotos de diferentes nacionalidades de la Segunda Guerra Mundial que lucharon contra las potencias del Eje, aunque hay una nueva versión lanzada por DC en la que colaboran codo a codo con los superhéroes como Hawkgirl.

Hace 14 años, Captain Sky and the World of Tomorrow presentó una versión apócrifa de los Blackhawks (y también de los Agentes de S.H.I.E.L.D.) con Jude Law, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow como protagonistas de una aventura totalmente generada por computadora.