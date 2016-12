Boicotean tráiler de Cars 3

La difusión del tráiler de Cars 3 que comenzó a realizarse este lunes, ha sembrado muchas dudas en los padres de los fanáticos más pequeños del Rayo McQueen debido a lo oscuro que resultó este adelanto.

En el mismo se puede ver al auto protagonista volar por los aires rumbo a una caída mortal que nunca se llega a visualizar, sino que en su lugar la pantalla se pone negra.

Debido a esto, algunos padres comenzaron un boicot contra la difusión del tráiler debido a que consideran que instala en la cabeza de los niños la idea de la muerte.

Don't watch the Cars teaser with your kids unless you want to have the death conversation you avoid by by saying Spot went to a farm. #Cars3 — Jaysen Baxter (@rozeltov) November 21, 2016

“No dejen que los niños vean el tráiler de Cars 3 a menos que quieran tener la charla sobre la muerte que viene evitando al decir que su mascota se fue a una granja”, escribió Jaysen Baxter.

Este otro tuit, apenas otro en una catarata, indica: “Atención padres: NO LES MUESTREN A SUS HIJOS EL TRÁILER DE CARS 3”, en mayúsculas.

People w/o children don't understand why they shouldn't show the cars 3 teaser trailer to kids yes it builds suspense but kids don't get it — Miss M (@one_prettymommy) November 22, 2016

“La gente sin hijos no entiende porqué no deberían mostrarle el teaser de Cars 3 los niños. Si, crea suspenso pero ellos no lo entienden”, continuó esta madre.

Habrá que ver cómo reacciona el estudio del ratoncito a este posible boicot, per mientras tanto pueden repasar el tráiler a continuación:

