Buenas críticas para Aquaman

Buenas noticias para todos aquellos que todavía tienen esperanzas de un universo cinematográfico de DC con cohesión y buenas películas.

Después del anuncio de que en breve comenzaría a filmarse la película “solista” del Joker, que no tienen nada que ver con el resto de las películas, ahora se dice que la película de Aquaman es una “tapada”, es decir una película que puede convertirse en uno de los éxitos del año.

Este rumor viene de CBR (Comic Book Review), un sitio que generalmente tiene buena llegada a los productores de Hollywood y suele dar en el blanco con sus apuestas.

También la gente de Batman News ha escuchado lo mismo y no de una sino de dos fuentes diferentes, por lo que los fans del personaje (como Andrés Accorsi) pueden respirar tranquilos en la superficie terrestre.

“¡Hasta ahora dos fuentes diferentes me dicen que les encantó #Aquaman! Hay un montón de acción, pero también es una película muy sentimental” escribió ese sitio en la red social sobre el film de James Wan.

— Batman-News.com (@BatmanNewsCom) February 21, 2018