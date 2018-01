Captain Marvel: primeras fotos de Brie Larson en el rol

Tenemos el primer video de Brie Larson con el traje de Captain Marvel! 😲🔥 No digo del set de… por que no sabemos nada, esto puede llegar a ser el final oculto de algo, no sabemos nada! pero parece ser una escena post creditos, eso me da la sensación 😅 agradezcamos que tenemos estas filtraciones, que les parecen? #TheGeekPower ↩ (via youtube ☞ Zoobi Doobi Studios) . . We have the first video of @BrieLarson with the Captain Marvel costume! 😲🔥 I do not say of the set of … because we do not know anything, this may end up being the Credit scene of some movie, we do not know anything! thank you we have these leaks, what do you think? #TheGeekPower ↩ . . . #Marvel #marvelcomics #comics #Thorragnarok #spiderman #captainamerica #Guardiansofthegalaxy #doctorstrange #elizabetholsen #Thanos #thor #brielarson #Captainmarvel #ScarlettJohansson #blackwidow #Avengers4 #thanos #chrisevans #tomholland #antman #ironman #Blackpanther #xmen #infinitywar #movie #chrispratt #marvelmeme #civilwar #caroldanvers

