Conan the Amazon

La señal de streaming de Amazon estás buscando la manera de llevar a la pantalla chica una nueva serie de Conan El Bárbaro, el icónico personaje de Robert E. Howard que Arnold Schwarzanegger inmortalizó en la película homónima de 1982.

Después del éxito de The Handmaid´s Tale –que regresa en abril con nuevos episodios- su productor ejecutivo, Warren Littlefield formó un equipo junto al co creador de COlony Ryan Condal y el director de varios episodios de Game of Thrones, Miguel Sapochnik para desarrollar este proyecto que todavía no cuenta con un actor protagonista.

Hubo una serie del bárbaro llamada Conan The Adventurer con Ralph Moeller como protagonista que se emitió entre septiembre de 1997 y mayo de 1998 totalizando 22 episodios. En la Argentina se la pudo ver por Fox y era sencillamente un fiasco, a pesar de que contaba con “el aval” de Arnold.

Viendo lo que hicieron con The Handmaid´s Tale, la propuesta de Amazon podría ser más que interesante mientras seguimos esperando la esperada secuela de Conan que Scharzenegger sigue posponiendo.

También trascendió que Amazon se encuentra evaluando la posibilidad de realizar una serie basada en El Señor de los Anillos que estaría ubicada antes de La Comunidad del Anillo, como para no interferir con los otros relatos.

¿Notaron que en ningún momento se mencionó al Conan de Jason Momoa, verdad?