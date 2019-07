Confirmado: Sandman llega por Netflix

Hasta este lunes The Sandman era uno de esos personajes malditos que no terminan de hacer su desembarco en el cine o la TV pero el santo grial de todos los sueños que buscan hacerse realidad, Netflix, lo hizo de nuevo y firmó un acuerdo de producción con DC Entertainment para llevar adelante la adaptación de este increíble comic al formato serie.

Este lunes, en una conferencia de prensa, Netflix confirmó que Allan Heinberg (responsable, entre muchas cosas, del libreto Wonder Woman) trabajará como showrunner, productor ejecutivo y guionista de esta nueva co producción. Como frutilla del postre, el mismísimo Neil Gaiman y David S. Goyer (Blade, The Dark Knight) trabajarán en los guiones y producirán la serie, que en una primera instancia contará con 10 episodios (y quizá uno más) y será la más cara de la historia de DC Entertainment.

“Estamos encantados de asociarnos con este brillante equipo compuesto por Neil Gaiman, David S. Goyer y Allan Heinberg para poder llevar a la pantalla la icónica serie de cómics de Neil, The Sandman“, dijo el vicepresidente de Netflix, Channing Dungey.

“Desde sus ricos personajes y sus historias hasta sus mundos intrincadamente construidos, nos entusiasma crear una serie épica original que se adentra en este universo de múltiples capas amado por los fanáticos de todo el mundo”, agregó.

Lanzada a la venta en 1989, The Sandman se convirtió en el primer éxito del sello Vertigo, que ayudó a fundar con su estilo inigualable, y contó con innumerables proyectos para ser adaptada al cine. Después de un intento fallido en 2001, pasaron 10 años antes de que HBO buscara producir una serie de la mano de James Mangold (Wolverine, Logan).

El propio Gaiman anunció en 2013 que estaba en tratativas junto al actor Joseph Gordon-Levitt para producirla a través del sello de Warner Bros. New Line, el mismo que llevó adelante la adaptación de El Señor de los Anillos. Sin embargo, el proyecto no prosperó y Gordon-Levitt dio un paso al costado aduciendo las clásicas “diferencias creativas” con los productores.

Netflix, por su parte, canceló todos los proyectos que venía manteniendo con Marvel, y optó por seducir a DC además de producir adaptaciones de otros comics interesantes como The Umbrella Academy, Polar, Locke & Key, Saint Seiya, y todos los personajes de Millarworld, editorial que le compró a Mark Millar.