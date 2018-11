Corto Maltés llegará a los cines

Si hay un personaje que merece una interminable serie de películas en el mundo del comic, ese es seguro el Corto Maltés. Compañero ideal de cualquier lector que sueña con aventuras a lo largo y ancho del mundo, el personaje hasta ahora protagonizó algunos films animados que adaptaban sus mejores álbumes con una calidad más que aceptable pero parece que ahora la idea es relanzarlo en un film con actores que protagonizarían Tom Hughes y Mila Jovovich.

El directo que se puso al frente de este proyecto, que todavía está en pre producción, es Christophe Gans, que ya tiene en su haber otra adaptación convertida en film de culto: Crying Freeman, esa vieja pero efectiva película de 1995 protagonizada por Marc Dacascos.

Hace mucho que el cineasta, de 58 años, no filmaba pero en 2014 regresó con una particular versión con actores de La Bella y la Bestia (no confundir con el reboot de Disney con Emma Watson); y ahora pretende adaptar “Corto Maltés en Siberia” en la que el protagonista deberá robar un tren que transporta el tesoro imperial del zar Nicolás II de Rusia por encargo de un grupo revolucionario chino.

Por supuesto que esta adaptación es una versión libre de lo narrado por Pratt, al punto en que seguramente contenga más acción que la que se vio en la novela gráfica ya que la intención de los productores es transformar a este personaje en una franquicia al estilo de Indiana Jones o Piratas del Caribe; todo eso con la garantía de efectividad en pantalla que tiene Gans.

Las filmaciones comenzarían en enero en Europa y China.