DC Universe llegará el Día de Batman

DC Universe, el servicio de streaming y multimedia (incluye una plataforma de cómics) de DC/Warner Bros. será inaugurado oficialmente el 15 de septiembre, con motivo de la celebración del Día de Batman en los Estados Unidos.

Esta información salió a la luz en el evento en directo de DC Universe, en el que, entre otras cosas, revelaron la fecha de estreno de la serie “live action” de los Titans, que constará de 12 episodios: 12 de octubre. Sin mebargo, para los ansiosos, habrá un adelanto en exclusiva el 3 de octubre, aunque para verlo deberán viajar a la New York Comic Con.

Otro adelanto será la esperada tercera temporada de Young Justice: Outsiders, de la que los suscriptores de DC Universe podrán disfrutar de los dos primeros episodios a partir del 14 de septiembre, aunque el resto de los episodios llegarán a las pantallas recién en 2019, en una fecha aún por determinar.

También trascendió que entre los comics a los que podrán acceder los suscriptores estarán las primeras apariciones de Batman, Superman y Wonder Woman; así como también Batman: Gothic, The Authority, Green Arrow: Year One, Shazam!, The New Teen titans, Identity Crisis, The Batman Adventures, Jack Kirby’s New Gods; y muchos más.