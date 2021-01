Demon Slayer, récord en Japón

La pandemia ha obligado a la mayoría de los cines del mundo a cerrar aunque en países como Japón no lo han hecho, por lo que los estrenos locales se han llevado a cabo con total normalidad. En este marco, la adaptación del manga Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) batió el récord histórico de taquilla en Japón.

El film animado Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-ren (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train o Kimetsu no Yaiba: El tren infinito) recaudó 32.470 millones de yenes (unos 256 millones de euros) en los dos meses y medio que estuvo en cartel, según datos publicados este lunes por Toho, la distribuidora del filme.

La película fue vista por alrededor de 24 millones de espectadores. Para los que no conocen la historia, el film está protagonizada por dos hermanos que inician una guerra contra fuerzas oscuras tras que su familia sea asesinada por un ser demoníaco llamado ‘oni’.



El manga Kimetsu no Yaiba ya tuvo una adaptación a una serie animada que se emitió en Japón en 2019 y que se incluyó en Netflix en algunos países, justo antes de que surgiera la pandemia. La serie de animación, de la que se ha hecho hasta el momento una sola temporada, adapta los primeros seis tomos del manga (de un total de 23). Gracias a esto, las ventas del manga se elevaron a 80 millones de tomos vendidos.

Cuando la película llegó a los cines el 16 de octubre, el manga acumula ya más de 120 millones de copias vendidas, pasando a formar parte de un selecto grupo de 17 series de cómic nipones que han superado la barrera del centenar de millones de unidades.

Con sus números, la película de Demon Slayer desbancó en el ránking de las más taquilleras a otro referente de la animación, Sen to Chihiro no kamikakushi (El viaje de Chihiro, 2001), del Studio Ghibli, que en 2020 volvió a los cines para ocupar lugar en las vacías carteleras niponas.