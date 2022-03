Después de la Justice League, Peacemaker quiere a Black Adam

Después de su icónica escena final junto a la Justice League, el actor de Peacemaker, John Cena adelantó que quiere a The Rock como Black Adam en su segunda temporada.

El musculoso protagonista se perdió la oportunidad de compartir pantalla con Dwayne Johnson en Fast 9 debido a las peleas de éste con Vin Diesel, y por eso quiere su cuota de pantalla en conjunto en su nueva y exitosísima serie.

El film de Black Adam, dirigido por Jaume Collet-Serra, tiene previsto su estreno para el 28 de julio en Argentina (un día antes que en los EEUU) y por eso, el actor quiere aprovechar el momento de alta exposición del personaje.

«Diré lo mismo cada vez, con las posibilidades de este universo… sería un honor y un privilegio poder actuar con él. Creo que todavía hay un mercado que quiere verlo. Pero lo siento, hombre, eso no es mi elección, así que no lo sé. Está tan lejos, más allá de mis posibilidades. Está más allá de lo que soy capaz de controlar”, le dijo Cena al sitio People Magazine.

El 17 de febrero se estrenó el último episodio de la primera temporada de Peacemaker por HBO Max y allí aparecieron cinco de los siete miembros de la Justice League del “Snyderverse” para ayudar en la lucha contra los “butterflies”, aunque un poco tardeSin embargo, de los siete actores que los interpretaron en Justice League, solo Ezra Miller (The Flash) y Jason Momoa (Aquaman) resultaron ser los originales. Brad Abramenko y Kimberley von Ilberg personificaron a Superman y Wonder Woman respectivamente aunque sus rostros no llegaron a verse.

En los últimos días salió a la luz que tanto Batman como Cyborg también iban a estar en la escena, y de hecho el modelo Matt Turner se mostró con el traje en sus redes, aunque desde Warner lo obligaron a bajar el posteo. Esta decisión se dio, quizá para evitar polémicas a la hora de promocionar el nuevo film del encapotado, que está fuera del Snyderverse y que tantas polémicas ha suscitado desde su origen por la salida de Ben Affleck del proyecto.

En cuanto a Cyboirg, las múltiples polémicas que inició el actor Ray Fisher, habrían logrado que el personaje no sea bien visto en el estudio. Cyborg y yo fuimos eliminados del montaje. ¿Por qué? Solo James Gunn y Warner Bros. lo saben”, escribió Turner en su posteo con el traje del encapotado, que fue eliminado.