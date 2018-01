Detective Conan, la más vista en Japón en 2017

¡Big in Japan, Tonight! La película Detective Conan: The Crimson Love Letter –aún inédita en los cines de la Argentina- fue la película japonesa con mayores ingresos del 2017.

Ese dato se desprende de un informe de la Asociación Japonesa de Productores de Cine que indica que la película de animación recaudó la friolera 6.89 mil millones de yenes, casi la mitad de lo que recaudó uno de los tanques de Disney, La Bella y la Bestia (12.4 mil millones).

Pero además, el informe también indica que los ingresos de taquilla bajaron un 2,9 por ciento con respecto del 2016, aunque también explica que en los últimos doce meses no hubo tantos tanques como el año anterior.

El ranking de las películas japonesas es el siguiente:

1.-Detective Conan: The Crimson Love Letter

2.- Gintama

3.- Doraemon the Movie 2017: Nobita’s Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi Gintama

4.-Pokémon the Movie: I Choose You!

5.-Kimi no Suizou o Tabetai

6.-Mary and The Witch’s Flower

7.-Yo-kai Watch: Soratobu Kujira to Double no Sekai no Daibouken da Nyan!

8.-Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale

9.-Shinobi no Kuni

10.-Confession of Murder