2 directores para He-Man

Finalmente las cosas comienzan a encaminarse para llevar a la gran pantalla nuevamente a He-Man & the Masters of the Universe. A pesar de haber dejado de lado la posibilidad de dirigir, David Goyer –y esto podría ser algo muy bueno dado lo hecho con la lejana Blade Trinity- sigue como productor ejecutivo y guionista.

Y si bien hubo un nuevo guionista asignado –Joseph MgGinty Nichol-, éste luego renunció y dio lugar al ingreso de los hermanos Aaron y Adam Nee, responsables de The Last Romantic y Band of Robbers.

Asimismo, Sony –que tiene los derechos cinematográficos de la franquicia- también puso a trabajar en esta producción a Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch y DeVon Franklin.

El éxito de Jumanji y por sobre todo de Spider-Man Homecoming animó a Sony a regresar a las franquicias y a no darse por vencidos en buscar un nuevo éxito, aunque esto parece venir para largo.

Ya en enero se lo había visto a Goyer trabajando junto a su colaborador de Blade, Carlos Huante, en el diseño del traje de batalla de Teela, aunque más tarde la imagen fue eliminada.

Mientras tanto, no te olvides de leer el “Fantasías adaptadas de ayer y hoy” de la vieja película de Masters of the Universe de 1987, sí la de Dolph Lundgren.