Disney se quedó con FOX

Finalmente se confirmó la noticia que venía circulando en forma de rumores y especulaciones: The Walt Disney Co. compró 21st Century Fox por la alucinante cifra de 52.400 millones de dólares.

Además de quedarse con una de las principales productoras cinematográficas (de acá salieron hitazos como Avatar, Planet of the Apes o Ice Age), Disney se come también un montón de canales de TV, como Twentieth Century Fox Television, FX Productions, Fox21, FX Networks, National Geographic Partners, Fox Sports Regional Networks, Fox Networks Group International, Star India y los intereses de Fox en Hulu, Sky, Tata Sky y Endemol Shine Group.

En el paquete de los canales de TV, quizás lo más jugoso sea The Simpsons, la serie animada más longeva e influyente de la historia de la televisión mundial. Y en el paquete de las producciones cinematográficas, Disney se lleva (entre otras gemas) los derechos para nuevos largometrajes de X-Men, Fantastic Four y Deadpool, todos personajes que los fans de Marvel queremos ver integrados al universo fílmico que se empezó a construir en 2008 alrededor de los Avengers.

Con esta nueva adquisición, Disney refuerza firmemente sus negocios de televisión y cine, y suma activos a la parrilla de la plataforma tipo Netflix que está próxima a lanzar.

52.400 millones de dólares… mamita querida…