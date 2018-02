Tráiler | Deadpool 2

Después de algún tiempo llega un nuevo adelanto de Deadpool 2 que ojalá (por el bien de todos los que vimos la 1) sea ¾ de divertida de lo que fue aquella obra de arte de la risa.

En esta ocasión, el “merc with a mouth” recurre nada menos que a muñequitos (como Bart Simpson) para explicar una escena debido a que los técnicos de efectos especiales aún no han terminado su trabajo.

Hay escenas de acción, chistes y hasta referencias a la “changa” que hace Brolin –que acá interpreta a nada menos que a Cable- como Thanos en Avengers Infinity War cuando Deadpool le dice “I have the stones to help you” (Tengo las piedras para ayudarte), en obvia alusión a las gemas del infinito que el villano busca en ese film.

¡A disfrutas del tráiler!