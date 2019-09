¿Doble regreso de Robert Downey Jr. al MCU?

La despedida de Robert Downey Jr en Avengers Endgame podría ser sólo un golpe de efecto ya que Marvel Studios tiene dos proyectos que podrían traer de nuevo al alma mater de los Avengers en cuestión de meses.

El primer rumor, obtenido por We Got This Covered de una fuente por demás seria, indica que el actor podría pasar a formar parte del elenco de Ironheart, la adaptación del comic del mismo título protagonizado por una adolescente afroamericana llamada Riri Williams que reemplaza a Tony en el volumen 3 de Iron Man.

Se especula que Downey Jr. podría volver como una inteligencia artificial basada en su personalidad, así como ya lo hizo J.A.R.V.I.S. (Paul Bettany) desde las primeras entregas de Iron Man. Ya hubo expectativas de ver a Tony de esta manera en Spider-Man Lejos de Casa (Spider-Man Far From Home, 2019) pero no se cumplieron así que es probable que la serie de Ironheart llegue en algún momento a Disney +.

La otra posibilidad es que el actor regrese con un cameo en la película de Black Widow, que llegará en mayo de 2020 a los cines. Allí podrían ocurrir dos cosas: a) que aparezca como parte de la trama y b) que podrían utilizarse escenas inéditas de Capitán América Civil War (Captin America Civil War, 2016)