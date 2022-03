Doctor Strange and the multiverse of madness: nuevo trailer y rumores

Tras la apertura del multiverso en Spider-Man No way home, Marvel Studios se dio el lujo de estrenar el primer adelanto del Doctor Strange and the multiverse of madness, mostrando las consecuencias de las acciones del ex Hechicero Supremo.

Pero durante el Super Bowl, Marvel Studios lanzó un nuevo y excitante adelanto que mostró más sobre las puertas que abrirá Strange (Benedict Cumberbatch) durante su nueva aventura junto a Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

En algunas de las innumerables escenas se puede ver una tremenda batalla en el Kamar-Taj en la que una gran nube oscura se cierne sobre los magos del mundo, donde se puede ver a Rintrah, el minotauro al que Strange enseñó en otra realidad en los comics.

Otra de las novedades es el mayor papel que se le da en este adelanto a America Chávez (Xochitl Gomez) a la que se puede ver en acción enfrentando junto al protagonista a un monstruo lovecraftiano llamado Gargantos.

Mordo (Chiwetel Ejiofor) regresa en esta secuela para detener a Strange por sus “profanación de la realidad”, al parecer bajo el mando para una entidad superior, lo que hizo correr en las redes sociales el rumor de que se trata de los Illuminati, ya que una voz muy parecida a la de Patrick Stewart (el recordado profesor Xavier de la primeras entregas de X-Men) señala que “deben decirle” algo. Recalco “!una voz muy parecida” ya que Stewart ha negado que vaya a aparecer en la película, tal como hicieron Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man no way home y aseguró que “mucha gente puede imitar su voz”.

La Iron Legion de Tony Stark escolta al prisionero Strange a su destino por unas instalaciones en las que cientos de fans especulan que sean las de los Illuminati, que estarían conformados por el Reed Richards de Ioan Gruffudd, el de las películas de Fantastic Four de 2005 y 2007, el Superior Iron Man que encarnaría Tom Cruise, la Captain Marvel Monica Rambeau (Teyonah Parris) y el Hulk de Eric Bana, es decir casi todos los personajes de las diferentes franquicias de Marvel de diversos estudios.

Otro de los personajes que regresan es el Strange de la serie What If?, causante de que el Watcher se canse de mirar y haga algo y convoque a las diferentes versiones alternativas de los héroes Marvel para detenerlo. Y teniendo en cuenta que uno de los episodios de esa serie es sobre los Marvel Zombies de Robert Kirkman, no es de extrañar que lo que se ve en unas de las escenas finales sea una versión “muerto vivo” del protagonista.

“Tu rompes las reglas y te conviertes en héroe, yo lo hago y soy una villana”, le dice Wanda Maximoff a Stephen en una de las escenas, recordando sus dos últimas aventuras en WandaVision y en Spider-man Noway home.

Finalemente, recalcar que todos los días aparecen en las redes sociales nuevas confirmaciones de los supuestos personajes que aparecerían en esta aventura para incorporarse al (multi)Universo Marvel como John Krasinsky como Reed Richards y el regreso de Aaron Taylor-Johnson como Pietro Maximoff.

Muchas especulaciones e innumerables realidades que Sam Raimi se animó a retratar en esta nueva aventura que llegará a los cines de Argentina el 5 de mayo de 2023.