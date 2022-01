Doctor Strange and the multiverse of madness, tráiler y sinópsis

Las series que Marvel Studios estrenó a lo largo del año 2021 en Disney + van a cobrar nueva relevancia una vez que llegue a los cines Doctor Strange in the multiverse of madness el próximo 5 de mayo.

Es que que casi todo lo que ha ocurrido en WandaVision, Loki, What If? y también en Spider-Man no way home ha alterado sustancialmente el MCU por lo que el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) ha descubierto que las puertas que se abrieron deben cerrarse.

Para arreglar todo este desastre, recurre a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), que ha demostrado poseer poderes muy por sobre la media de cualquiera de los Avengers, ya que el Doc ahora es la cabeza visible de ese grupo tras la salida de Captain America, Iron Man y la partida de Thor al espacio.

De esta manera, al final de Spider-Man no way home, los fans pudieron ver el tráiler de la próxima película de Sam Raimi, que llevará al Doc y a la Scarlet Witch a viajar a través del multiverso, que tiene a la figura de Strange Supreme como el posible villano.

¿Perá esta figura surgida de la serie What If? la verdadera amenaza o tendrá algo que ver Mordo (Chiwetel Ejiofor) , el antiguo amigo de Strange?

Una sinopsis japonesa de la película descubierta hace algunos días ha dejado al descubierto que Wong (Benedict Wong) también será presentado como el Sorcerer Supreme, al tiempo que el casting ha dejado ver el regreso del personaje de Christine Palmer (Rachel Mc Adams) y el debut de America Chavez (Xochitl Gomez), también conocida como Miss America.

Por todo esto, y mucho más por conocer, Doctor Strange in the multiverse of madness podría tener una trascendencia impensada en el MCU, ya que los más aventurados señalan que podría significar la entrada de los X-Men, los Inhumans o de los Fantastic 4, detalles que iremos viendo en los próximos meses hasta el próximo 5 de mayo.