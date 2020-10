Doctor Stranger en Spider-Man 3

Si bien hace unos meses se rumoreaba que Benedict Cumberbatch dejaría de ser parte del MCU tras Doctor Strange in the multiverse of madness, en las últimas horas se supo que él actor británico será parte de la nueva entrega de Spider-Man que preparan Sony y Marvel Studios.

La película comenzará a filmarse a fines de octubre en la ciudad de Atlanta y junto a Tom Holland y Cumberbatch también podría regresar Jamie Foxx como Elektro, el personaje que interpretó en The Amazing Spider-Man 2 (2014) protagonizada por Andrew Garfield.

¿Cómo podría ocurrir esto? Hay dos versiones y una apunta a que podría ser de la misma manera en la que reapareció J.K. Simmons como J. Jonah Jameson sobre el final de Spider-Man far from home. La otra indica que Doctor Strange podría ir cruzando las barreras que separan los diferentes universos del arácnido, algo que daría sentido a otro rumor surgido hace algunas semanas que indica que tanto Garfield como Tobey Maguire regresarían como Peter Parker, algo parecido a lo que ocurrió con muy buen resultado en Spider-Man into the spider-verse (2018), el film que ganó el Oscar a comienzos del 2019.

Asimismo, en les fechas en las que inicia la filmación de Spider-Man 3 (aun sin título definitivo), también lo hará la secuela de Doctor Strange por lo que ambos rodajes –que transcurrirán en pandemia- coincidirán, con lo cual no se sabe cuánta incidencia tendrá el Hechicero Supremo en la vida de Peter Parker, aunque podría transformarse en el nuevo mentor del trepamuros tras la muerte de Tony Stark.

Otras sorpresas que hace meses se rumorea que tendrá este film sería el ingreso oficial al MCU del Daredevil de Charlie Cox, del Deadpool de Ryan Reynolds y la aparición (vaya a saber cómo) de Eddie Brock (Tom Hardy) como Venom.